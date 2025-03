Dr. Victor Rocha defende ampliação das emendas impositivas para R$ 2 milhões por vereador

O vereador Dr. Victor Rocha defendeu o aumento das emendas impositivas dos vereadores de Campo Grande para R$ 2 milhões cada. O parlamentar votou contra o veto parcial ao Projeto de Lei n.º 14.433, que trata do orçamento do município, argumentando que a ampliação desses recursos é essencial para garantir mais investimentos na saúde pública, infraestrutura e assistência social.

Atualmente, cada vereador tem direito a apenas R$ 280 mil em emendas impositivas, valor que, segundo Dr. Victor Rocha, é insuficiente para atender à crescente demanda da população por saúde de qualidade. Com o aumento para R$ 2 milhões por vereador, os recursos poderiam ser distribuídos de forma mais equilibrada, atendendo melhor as necessidades dos bairros e garantindo serviços essenciais para os cidadãos.

A saúde sempre foi a principal bandeira do mandato do Dr. Victor Rocha, que já beneficiou milhares de mulheres por meio do Projeto Casa Rosa – referência nacional na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Além disso, o vereador teve um papel essencial na redução das filas de consultas e exames de mastologia pelo SUS em Campo Grande, possibilitando que mais mulheres tivessem acesso a atendimento ágil e de qualidade.

“A ampliação da emenda impositiva para R$ 2 milhões é fundamental para garantirmos investimentos diretos nas necessidades mais urgentes da população. Precisamos de mais recursos para a saúde, infraestrutura e assistência social, e os vereadores, que conhecem de perto as demandas dos bairros, devem ter autonomia para atender os anseios da nossa cidade. Não podemos permitir que o orçamento público fique concentrado nas mãos do Executivo, enquanto há tantas pessoas esperando por atendimento médico e melhorias em suas comunidades. Meu compromisso é continuar lutando por uma saúde pública de qualidade e mais dignidade para todos os cidadãos de Campo Grande.”, Dr. Victor Rocha.

Dr. Victor Rocha reafirma seu compromisso em lutar por uma saúde pública de qualidade e acessível para todos e seguirá trabalhando para garantir a melhoria e ampliação nos serviços oferecidos para a população.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram