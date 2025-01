Dr. Victor Rocha começa o ano realizando duas cirurgias do projeto Casa Rosa na Santa Casa

O Vereador anuncia que serão realizadas, em média, duas cirurgias por semana pelo projeto

Na última sexta-feira (17), o vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha, conhecido por sua atuação no combate ao câncer de mama, deu início a uma nova etapa do Projeto Casa Rosa: as cirurgias mamárias. As primeiras pacientes foram atendidas na Santa Casa de Campo Grande, um marco para o projeto que já zerou filas de consultas e exames pelo SUS.

Foram realizadas duas cirurgias de alta relevância clínica. A primeira foi uma quadrantectomia em uma paciente jovem diagnosticada com câncer de mama, uma abordagem que preserva boa parte do tecido mamário, mas garante a remoção completa do tumor.

A segunda cirurgia foi um caso raro e desafiador: a retirada de um tumor filoides de 17 cm e cerca de 500 gramas. O tumor filoides, que se origina no tecido conjuntivo da mama, é conhecido por seu rápido crescimento e pode variar de benigno a maligno. Geralmente, ele afeta mulheres entre 35 e 55 anos, e sua abordagem principal é a cirurgia com ampla margem de ressecção para evitar recorrências.

“Foi um dia histórico para o Projeto Casa Rosa e para a saúde pública de Campo Grande. Essas cirurgias simbolizam não apenas a ampliação do atendimento, mas o compromisso com a vida e a dignidade das nossas pacientes. Nossa meta é realizar, em média, duas cirurgias por semana, contribuindo para reduzir ainda mais a espera e salvar vidas”, destacou o Dr. Victor Rocha.

Além de reforçar a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado, o parlamentar ressaltou o papel da Casa Rosa em oferecer cuidado humanizado e integral. Desde sua criação, o projeto já diagnosticou 160 casos de câncer e realizou mais de 8 mil atendimentos.

O início das cirurgias marca um novo capítulo para a Casa Rosa, que segue como referência nacional na luta contra o câncer de mama, e fortalece a missão de Dr. Victor Rocha: salvar vidas e defender uma saúde pública de qualidade.