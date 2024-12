Dr. Victor Rocha colabora em documento da Sociedade Brasileira de Mastologia e destaca experiência da Casa Rosa

O vereador e mastologista Dr. Victor Rocha participou da elaboração do documento “Navegação do Paciente para Detecção Precoce, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama”, desenvolvido pelo Departamento de Políticas Públicas da SBM (Sociedade Brasileira de Mastologia).

O material, que integra as diretrizes da nova PNPCC (Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer), aborda estratégias para aprimorar o acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama no Brasil.

Instituída pela Lei nº 14.758, de dezembro de 2023, a PNPCC visa garantir cuidado integral aos pacientes, reduzindo a incidência e mortalidade por câncer, além de melhorar a qualidade de vida dos diagnosticados.

Uma das inovações mais importantes da política é o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer, que propõe a busca ativa e o acompanhamento personalizado de pacientes para superar barreiras no acesso ao diagnóstico e ao tratamento.

Dr. Victor Rocha, com mais de 20 anos dedicados à mastologia, trouxe para o documento a experiência bem-sucedida do Projeto Casa Rosa, em Campo Grande, como exemplo prático da navegação de pacientes.

Desde sua fundação, a Casa Rosa já realizou mais de 8 mil atendimentos e diagnosticou 163 casos de câncer de mama pelo SUS (Sistema Único de Saúde), utilizando uma abordagem integrada para reduzir filas de espera e agilizar consultas, exames, punções e biópsias.

“A Casa Rosa tem demonstrado na prática que a navegação de pacientes é uma ferramenta transformadora. Acompanhando cada mulher de perto, conseguimos diagnosticar mais cedo, tratar com mais eficácia e diminuir as desigualdades no acesso à saúde pública. Esse modelo deve servir de referência para o país inteiro”, afirmou Dr. Victor Rocha.

O documento enfatiza a importância de iniciativas como a Casa Rosa, que aliam ação local ao impacto nacional, promovendo saúde de qualidade e integrando governo e sociedade civil para enfrentar os desafios relacionados ao câncer de mama. Com sua atuação tanto no campo legislativo quanto na prática médica, Dr. Victor Rocha reafirma seu compromisso com a saúde pública, fortalecendo políticas que garantam diagnóstico precoce e tratamento eficiente.

Confira o documento por meio do link.