Dois tucanos serão beneficiados com nomeação de Caravina

O anúncio dos secretários do governo de Eduardo Riedel (PSDB), dará de presente vagas na Câmara Municipal da Capital e uma vaga na assembleia legislativa, com a chamada de Pedro Caravina (PSDB), eleito a deputado estadual e que ocupará o cargo na secretaria de Governo.

Com esta jogada a cadeira na assembleia será ocupada pelo primeiro suplente do PSDB, João Cesar Mato Grosso, que abrirá mão de seu mandato como vereador para assumir a missão.

João Cesar Mato Grosso é vereador na Capital, e em seu lugar assumi o outro tucano, Ademir Santana, que já foi vereador em mandatos passados na Capital.

O segundo anúncio dos secretários que colaborarão na gestão do governador eleito foi feito ontem (20), e na próxima semana Riedel deve concluir anunciando nomes como: secretário de educação, social dentro outras pastas em abertas. Até o momento ele reaproveitou seis nomes que já eram da atual administração.

