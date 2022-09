Dobradinha republicana ganha força eleitoral

Candidatos se unem para fortalecer candidatura e partido na reta final das eleições no Estado. Na disputa pelas vagas no legislativo e na Câmara Federal, Saulo Batista e Sayuri Baez, ambos do Republicanos, representam a nova geração do partido em busca da renovação e abraçam dobradinha na corrida por votos.

Durante as caminhadas e visitas pelo interior do Estado e na Capital, os candidatos vem apresentando propostas para melhorar o desenvolvimento econômico, cuidados com a saúde, fortalecimento do agronegócio e principalmente na geração de oportunidades do primeiro emprego. Outra importante bandeira defendida tem sido políticas públicas inclusivas de verdade.

Empresários e afinados no discurso em defesa da geração de empregos e compromisso social, Sayuri e Saulo apresentam uma sinergia que deve garantir uma parceria que evolua da campanha para o mandato, acordados em trabalhar juntos pelo MS, sendo eleitos.

Nesta eleição o Republicanos participa da coligação junto ao PSDB com o candidato ao governo do Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel, e a candidata ao Senado Federal Tereza Cristina.

Nessa caminhada, o Republicano Saulo Batista conquistou o importante apoio do Prefeito Alan Guedes para trabalharem juntos pelo crescimento e desenvolvimento de Dourados e Sayuri tem sido a voz do povo em Três Lagoas, representando de forma independente a população e seus anseios.

