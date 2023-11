Disputa em Jardim será marcada pelo peso do apoio político

[Texto: Daniela Lacerda, Jornal O Estado de MS]

Três partidos, PP, MDB e PSDB, entram na briga ao cargo de prefeito

A menos de um ano das eleições municipais de 2024, os cenários políticos nos municípios vão se desenhando e mostrando o tom do pleito em cada região. Em Jardim (MS), teremos a disputa entre o PP (partido Progressistas), da senadora Tereza Cristina, com o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), de André Puccinelli e PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), de Reinaldo Azambuja. Falamos isso para pontuar que, na verdade, os protagonistas devem ser, exatamente, essas lideranças e não propriamente os pré-candidatos.

Analisando o cenário, são indicados na preferência popular os nomes: de Guilherme Monteiro (PSDB), da atual prefeita, Drª Clediane (PP), de Juliano Miranda, o Guga (PSDB) e do vice-prefeito Geraldo Alencar (MDB). Por decisão pessoal, Guilherme Monteiro (PSDB), ex-prefeito e filho do conselheiro do TCE-MS, Marcio Monteiro, que também foi prefeito do município, desistiu da disputa e está apoiando a pré-candidatura de Juliano Miranda (PSDB), um apoio de peso, já que a família tem uma longa história na política do município.

Em outra ponta, temos a Drª Clediane (PP), que venceu, na última eleição, Guilherme Monteiro e com certeza tem o apoio político da senadora Tereza Cristina (PP). No entanto, ela terá que enfrentar alguém que conhece a sua administração intimamente, o seu vice-prefeito, Geraldo Alencar (MDB), que contará com o apoio da maior liderança do MDB, André Puccinelli. Tabuleiro montado, ainda é cedo para determinar qual apoio será mais forte e irá desequilibrar a balança na disputa. Quem leva vantagem? Quem tem a caneta na mão? As famílias tradicionais na política? Ou, nomes com menos experiência?

Tanto Juliano Miranda, o Guga (PSDB), como Geraldo Alencar (MDB) já fazem campanha das suas pré-candidaturas. A atual prefeita, que deve concorrer à reeleição, tem se mantido mais discreta e divulgado apenas ações de sua administração.

Juliano tem o apoio irrestrito de Guilherme Monteiro, que disse: “Pré-candidato a prefeito de Jardim, pelo PSDB45, só tem um: Juliano Miranda e pronto! Podem até alguns oportunistas quererem ser, mas vai ter que ser por outro partido. Aqui não!” Segundo um site de notícias locais, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) afirmou que: “O Plano A e B para Jardim é apoiar a pré-candidatura do Dr. Juliano”.

Já Geraldo Alencar (MDB), que registra sempre os encontros com o ex-governador André Puccinelli, maior liderança do MDB, declarou recententemente, em suas redes sociais: “Jardim precisa retomar os trilhos do desenvolvimento, e com esse pensamento me coloco à disposição do meu partido, o MDB, como pré-candidato a prefeito de minha cidade. Conhecer de perto as demandas do município e a minha experiência na administração pública me capacitam a poder contribuir com a população; trazendo saúde digna, educação com qualidade e que seja prioridade, buscar oportunidades de novos empregos, novos projetos para trazer realmente o reconhecimento no turismo! Estou pronto, o MDB e a população de Jardim, podem contar comigo”.

População

Com população de 23.981 (IBGE/2022), Jardim é um município de grande relevância na região que se destaca pelo elevado potencial de consumo. O PIB da cidade é de cerca de R$ 715,7 milhões, sendo que 46% do valor adicionado advém dos serviços. Na sequência, aparecem as participações da administração pública (29%), da agropecuária (18,2%) e da indústria (6,9%).

Com esta estrutura, o PIB per capita de Jardim é de R$ 27.277,12 mil, valor inferior à média do Estado (R$ 43,6 mil), mas superior à média dos municípios da grande região de Corumbá (R$ 25,5 mil). Com posição geográfica

privilegiada, Jardim é um dos quatro municípios que integram o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena (juntamente com Guia Lopes da Laguna, Bonito e Bodoquena), apresentando grande potencial turístico. O município também possui um grande potencial no segmento do turismo histórico-cultural, pois detém vários monumentos relacionados à Retirada da Laguna, um dos episódios da Guerra do Paraguai. Além do pioneirismo no artesanato em osso, madeira e couro, conhecido e comercializado nacionalmente e internacionalmente.

De acordo com o TRE/MS, Jardim (MS) tem 18.445 eleitores. Desse total, 8.891 são do sexo masculino e 9.554, do feminino. Quanto à escolaridade: 739 são analfabetos; 1.438, leem e escrevem; 5.987 possuem o Fund. incompleto; 914, Fund. completo; 3.420, médio incompleto; 3.430, médio completo; 768, Sup. incompleto e 1.749, Sup. completo.