EAD contribui para a disseminação do ensino em todas as regiões do Brasil 

Dos 5.568 municípios brasileiros, apenas mil possuem instituições de ensino presenciais, segundo o Inep

A Educação a Distância (EAD) une conhecimento, novas tecnologias e oportunidades, pois encurta distâncias e facilita o acesso à educação para os mais variados públicos, desde cor, raça, gênero, idade, localização, cultura, condição financeira e Pessoas com Deficiência (PcD).

Dos 5.568 municípios brasileiros, apenas mil possuem instituições de ensino presenciais, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para Cristiano Cupertino, reitor da Uniderp, o modelo de educação à distância é a maior forma de democratizar a educação no País, uma vez que é capaz de chegar em todas as localidades, com qualidade e investimento acessível.

“Esta afirmação sublinha a Educação a Distância (EAD) como uma forma de ensino que não rivaliza com o ensino presencial, mas que atende às necessidades e realidades individuais. Além disso, oferece flexibilidade de horários, adaptação a diferentes estilos de aprendizagem e diminuição de obstáculos no acesso à educação”, destaca Cupertino.

Esse aspecto é especialmente significativo para aqueles que enfrentam desafios logísticos, como distância geográfica, dificuldades de mobilidade ou restrições de tempo. Como no caso da Débora Portilho da Silva, 33, que cursa Letras, na Uniderp, em Campo Grande. “Optar pela modalidade EAD se deu depois que precisei interromper a minha primeira graduação por conta de uma gestação. Anos mais tarde, ingressei no curso de Direito e agora curso Letras na modalidade EAD, que me permite conciliar compromissos pessoais e profissionais com os estudos, adequando meus horários de atividade diariamente”, conta a aluna.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Ministério da Educação (MEC), a modalidade cresceu 474% entre 2011 e 2021 e, com base em levantamento feito pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), neste ano de 2023, a previsão é que 2,2 milhões de matrículas tenham sido de aulas à distância, somando 51% do total de alunos no Brasil.

Cupertino comenta, que dados mostram que o crescimento da EAD tem o potencial de ajudar o Brasil a se consolidar como uma das potências econômicas globais. “A pandemia aumentou a urgência de adaptar o processo de aprendizagem e o acesso à tecnologia, resultando em um avanço das transformações digitais nas instituições de ensino superior. O Brasil liderou o avanço dos investimentos em tecnologias educacionais de qualidade na América Latina. Isso indica um compromisso significativo em investir em soluções tecnológicas para melhorar continuamente a qualidade e a acessibilidade da educação”, comenta.

Por fim, o reitor ressalta que além de toda a comodidade e economia de tempo, a EAD é uma realidade que pode atenuar as desigualdades sociais, com a expansão do acesso à educação no país. O especialista aponta que a modalidade é reconhecida pelo MEC, haja vista que para oferecer cursos superiores EAD, as instituições devem obter o credenciamento.

Sobre a UNIDERP

Fundada em 1974, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp) já transformou a vida de milhares de alunos, oferecendo educação de qualidade e formação compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado e extensão, presenciais ou a distância.

Uma das universidades mais tradicionais do estado do Mato Grosso do Sul, presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas e das Clínicas-Escola na área de saúde que abre espaço para a atuação dos acadêmicos, unindo formação de qualidade com a preocupação de compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

O curso de Medicina oferece infraestrutura completa com laboratórios de simulação que aprimoram o aprendizado por meio de aulas práticas. A universidade tem parcerias em hospitais conveniados, em diversos pontos da região, com programa de estágio e residência. Para mais informações, acesse o site.

