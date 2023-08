“Direitos Indígenas Urbanos” será debatido em Audiência Pública

“Direitos Indígenas Urbanos” será tema de audiência pública na Capital, nesta quarta-feira (9), na Casa de Leis da Capital. O debate acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.

A audiência foi convocada pela Comissão Especial das Causas Indígenas da Casa, composta pelos vereadores Professor André Luís (presidente), Luiza Ribeiro (vice), Coronel Villasanti, Zé da Farmácia e Ademir Santana.

O objetivo do debate, segundo o presidente do colegiado, é dar mais espaço à população indígena de Campo Grande e ajudar na busca por seus direitos.

Dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data criada pela ONU (Organização das Nações Indígenas), em 1994, com objetivo de reconhecer e homenagear a cultura e tradição dos povos indígenas, além de alertar sobre seus direitos e reafirmar as garantias previstas na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

