Passeio Ciclístico quer incentivar prática de esportes entre os campo-grandenses 

Evento acontece dia 20 de agosto e inscrição é feita por meio de doação de alimentos

Passeio ciclístico com 8km acontece no próximo dia 20 na Capital e pretende arrastar milhares de amantes da saúde e do pedal, na Capital.

Campo Grande é considerada o lugar ideal para a bicicleta, já que é uma das capitais brasileiras que mais investem em infraestrutura para os ciclistas. A cidade conta com uma malha de ciclovias e ciclofaixas de 103 quilômetros. Além disso, a topografia plana favorece o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo, sustentável e econômico. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as bicicletas são o modal preferido de 7% dos brasileiros para deslocamentos no dia a dia, e a adoção desse meio de transporte aumentou 14% nos dois primeiros meses de 2023, em comparação ao ano anterior.

A bicicleta como atividade física também faz maravilhas ao nosso organismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a atividade física ajuda a prevenir doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade, além de melhorar o humor, a autoestima e o bem-estar. Quem é apaixonado pelo esporte ou quer começar a pedalar, não pode perder a oportunidade de participar do 1º Passeio Ciclístico Clube da Bike, em Campo Grande, no dia 20 de agosto, um dia após o Dia do Pedal.

O passeio terá um percurso de aproximadamente 8 km pela cidade. A concentração acontecerá no Comper Itanhangá às 07h, e a largada está marcada para às 08h. Durante o percurso, haverá uma parada no Fort Atacadista Três Barras, onde os ciclistas poderão se hidratar e se alimentar com bebidas refrescantes e frutas. Os primeiros 200 inscritos ganharão um kit exclusivo com camiseta, sacochila e carbogel.

Para participar, os organizadores pedem a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Asilo São João Bosco. A entrega do alimento deverá ocorrer no Comper Itanhangá ou nas lojas do Fort Atacadista até o dia do evento (20/08).

A proposta nasceu como incentivo aos colaboradores do Comper e Fort Atacadista e se expandiu para toda a cidade. “Até então, o Clube da Bike era uma projeto para que a nossa equipe começasse a usar a bicicleta para fazer o trajeto entre casa e trabalho, mas ficou a impressão de que estava faltando algo”, conta Adrileny Bogado Constantino, coordenadora de ESG (Ambiental, Social e Governança) do Grupo Pereira. “Começamos a divulgar os passeios ciclísticos existentes na cidade para que eles pudessem participar, mas surgiu a ideia de fazermos o nosso próprio passeio ciclístico e incentivar ainda mais o uso da bike, tanto como transporte, como para lazer”, complementa ela.

O 1º Passeio Ciclístico Clube da Bike é uma iniciativa do Grupo Pereira, que atua no segmento varejista, atacarejo, atacadista de distribuição, farmacêutico, turístico e de combustíveis em Mato Grosso do Sul, com as bandeiras Comper, Fort Atacadista, Bate Forte, SempreFort, Pera Turismo e Fort Posto, respectivamente. Para participar do evento, basta se inscrever gratuitamente até o dia 13 de agosto no site https://grupo-pereira.gitbook. io/1o-passeio-ciclistico-do- clube-da-bike/.

Clube da Bike

Com início em 2019, o Grupo Pereira criou o projeto Clube da Bike. A iniciativa que começou em Santa Catarina incentiva o uso da bicicleta entre os funcionários do Grupo, com o custeio de 50% do valor da bicicleta e dos equipamentos obrigatórios de segurança. O valor restante pode ser parcelado pelo colaborador em até dez vezes com desconto na folha de pagamento. Para fazer parte do Clube da Bike, o funcionário precisa assinar um termo de adesão. Ao todo 2.810 funcionários já aderiram à iniciativa ao longo dos anos e utilizam a bike como meio de locomoção.

SERVIÇO

1º Passeio Ciclístico Clube da Bike

Data: 20 de agosto de 2023

Horário: Concentração às 07h e largada às 08h

Local: Comper Itanhangá (Avenida Ricardo Brandão, 6560)

Percurso: Aproximadamente 8 km

Inscrições: Gratuitas até o dia 13 de agosto no site https://grupo-pereira.gitbook. io/1o-passeio-ciclistico-do- clube-da-bike/

Doação: 1kg de alimento não perecível

