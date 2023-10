Direitos de portadores do Transtorno do Espectro Autista será debatido amanhã em audiência

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará na próxima segunda-feira (23), audiência pública com o tema “Autismo, Inclusão e Direitos: Um Diálogo à Compreensão para Proteção”. O evento, proposto pelo deputado Neno Razuk (PL), acontecerá das 8h às 17h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

“A causa TEA é de grande importância e precisa de um debate mais amplo, tanto nos aspectos sobre informações dos direitos de pessoas com deficiência e seus familiares, quanto na abordagem do diagnóstico precoce, terapias disponíveis e implantação de políticas públicas realmente eficazes e que permitam o acesso ao tratamento e inclusão”, destacou o parlamentar.

O médico psiquiatra Wendel Dalprá, o cardiologista Jorge Nabuth, o psicólogo Marcus Fleury, a fonoaudióloga Ludmylla Pereira Carvalho Ribeiro, o professor Diogo de Freitas Marques, a advogada Jovenilda Bezerra Felix são os especialistas já confirmados para o evento.

“Fortalecemos a causa quando abrimos espaço para quem vive a realidade no dia a dia. São pessoas que têm experiência e vão explanar quais são os desafios para ter acesso ao tratamento e como podemos melhorar o cenário. Nossa intenção principal é falar sobre o autismo de forma séria, didática e inclusiva, por isso, convidamos a sociedade para participar”, afirmou Neno.

Ainda durante a audiência, será lançada uma cartilha com informações sobre os direitos das pessoas com TEA, que serão distribuídas à comunidade. O evento é aberto ao público e à imprensa e terá cobertura pelos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS, Rádio ALEMS e Site Oficial. A ALEMS fica no Bloco 9 do Parque dos Poderes, em Campo Grande – primeiro prédio do Parque, pela entrada da Avenida Mato Grosso.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.