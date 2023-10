Direção estadual do PSDB indica diretório em Corumbá e dificulta desejo de prefeito

Marcelo Iunes quer emplacar seu secretário de governo para disputar a sucessão

Ao que tudo indica, o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, não conseguirá emplacar o nome do seu secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal, como pré- -candidato do PSDB para disputar a sucessão em 2024. Isso porque o diretório estadual do PSDB decidiu nomear Paulo André de Araújo para a presidência do partido, na cidade.

Ainda que não seja oficial, a notícia abala as intenções do prefeito. Paulo André, apesar de ser considerado pelo partido com posicionamento neutro, pode atrapalhar Iunes, por conta do passado. Ele já foi o diretor da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, mas saiu do cargo.

Iunes, até tentou reivindicar a presidência e não conseguiu. Além disso, o prefeito enfrenta uma grande disputa interna com a ex-deputada federal Bia Cavassa e com o vereador Luciano Costa. Seus rivais, inclusive, pretendem articular candidatura de oposição a ele, fazendo alianças com pré-candidatos de outros partidos.

De acordo com o presidente estadual do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, nas cidades onde houver mais de um interessado ao cargo de prefeito, como em Corumbá, haverá pesquisa qualitativa e de qualidade para definir o nome.

Os outros pré-candidatos são: Paulo Duarte (PSB), Dr. Gabriel (sem partido), Evander Vendramini (PP) e Chicão Viana (PSD). Segundo levantamento do TRE- -MS (Tribunal Regional Eleitoral), até 30 de setembro, Corumbá tem 65.731 eleitores, sendo 34.625 mulheres e 31.106 homens.

Dourados também terá disputa

Outra cidade em que o diretório tucano teve participação foi em Dourados. Recentemente, ficou definido que o deputado Zé Texixeira comanda o partido no município, com a deputada Lia Nogueira como vice. Assim, o PSDB tem três nomes como pré-candidatos. Além desses dois, também tem o deputado federal Geraldo Resende.

Agora, o nome do ex-deputado Marçal Filho surge como nova força que pode migrar ao partido. Conforme foi divulgado pela imprensa, ele pretende obter apoio do ex-presisdente Jair Bolsonaro na sua candiatura na cidade.

Marçal pretende conversar sobre sua pré-candidatura em Dourados, com o ex-presidente. A ideia seria pleitear o apoio em troca de ceder o nome do vice. Assim, o pré-candidato que está fechado com o PSDB, extraoficialmente, teria também os votos dos apoiadores do presidente em Dourados, que não são poucos.

Marçal já teve uma conversa por videochamada com o ex-presidente, inclusive já teria sido convidado para ir para o PL pelo deputado Rodolfo Nogueira, que intermediou o contato. No entanto, decidiu conversar pessoalmente com Bolsonaro.

Até os deputados que disputam com Marçal uma indicação já estão cientes de que ele acertou a candidatura com o presidente estadual do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja. Outro indicativo do acerto está na escolha de Zé Teixeira (PSDB) como presidente, por conta da sua proximidade com Marçal.

