Diferença de riquezas de candidatos a prefeito chega a R$ 2,7 milhões

De candidato sem bens a milionário: Saiba quanto cada um declarou

Com nomes novos e outros que já possuem uma carreira política consolidada, os candidatos a prefeito de Campo Grande se dividem em dois grupos, os que tentam um novo cargo e os que disputam o executivo pela primeira vez.

Seja em razão da vida pública, ou de carreira privada, os candidatos acumulam bens em imóveis, terras, veículos e contas. O postulante com a maior fortuna declarada é o tucano, Beto Pereira, com R$ 2,7 milhões em bens. Em seguida aparece o advogado Beto Figueiró, com bens que chegam a R$ 1,7 milhão.

Já na outra ponta, Luso Queiroz foi o único candidato que declarou não ter bens. O registro de candidatura solicitado pelas legendas ainda contém informações como proposta de governo, escolaridade, coligações atribuídas ao nome e quais eleições os candidatos já concorreram.

Essas informações são analisadas pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) que julga as condições de elegibilidade e se o candidato não se enquadra em qualquer das causas de inelegibilidade previstas em lei.

A Justiça Eleitoral tem até o dia 16 de setembro para julgar todos os pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador – inclusive os impugnados e os respectivos recursos e publicar as decisões.

Confira quanto cada um declarou ao TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul):

Adriane Lopes – Ensino Superior completo em Direito e Teologia

A prefeita declarou R$ 670.436,24 mil em 2024, frente aos R$ 463.000 em 2020. Os maiores recursos são em depósitos bancários e fundos de investimentos e uma SW4 Toyota no valor de R$ 245.700. mil.

Beto Pereira – Ensino superior completo em Direito

O candidato declarou R$ 2.711.315,47, mais que o dobro dos R$ 1.161.242,85 declarados na campanha para deputado federal em 2022. Beto pereira começou sua vida política em 2004 e foi eleito prefeito de Terenos e reeleito em 2008. Passou pelo cargo de deputado estadual em 2014 e reeleito em 2018

Os recursos incluem uma aeronave bimotor, depósitos bancários, terrenos, imóvel, quotas e veículos.

Beto Figueiró – Advogado

O candidato do Novo declarou R$ 1.728.500,00. Os valores incluem dinheiro em espécie e quotas. Figueiró já foi candidato a senador em 2018 e foi vice na chapa de Capitão Contar ao Governo do Estado em 2022.

Camila Jara – Bacharelado em Ciências Sociais

Candidata pelo PT, a deputada Federal Camila Jara declarou R$ 260.231,73 mil em bens. Vereadora eleita em 2020 e 2022 deputada federal, a candidata tem bens em veículos, consórcio, depósitos bancários e dinheiro em espécie, o bem mais valioso é um veículo Jeep de R$ 160 mil.

Rose Modesto – professora

Candidata eleita pela primeira vez em 2008, com mais de 10 anos de carreira política, Rose Modesto declarou R$ 1.179.446,94. Em 2022 o valor era de R$ 679.006,49 quando disputou o Governo de Mato Grosso do Sul. Os valores são divididos em depósito, credito bancário, um apartamento de R$ 700 mil, dinheiro em espécies, quotas e veículo.

Ubirajara Martins – Advogado

O candidato do DC, declarou R$ 400 mil em bens, o valor de seu apartamento. Bira já concorreu para vereador em 2004, deputado estadual, deputado federal e vereador em 2020, quando declarou R$ 46.282,55.

Luso Queiroz – Comerciário

Candidato do Psol que tentou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 2022, declarou não ter bens.

Jorge Batista – Aposentado

O candidato do PCO declarou R$ 780.000,00 em bens, somando um conjunto de apartamentos. Ele já foi candidato a senador em 2010 e deputado estadual em 2014, a época, declarou R$ 80 mil.

Por Carol Chaves