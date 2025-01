Desaprovação ao governo Lula chega a 49,8%, aponta pesquisa da AtlasIntel

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (10) pela AtlasIntel revelou que a desaprovação ao trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu 49,8% no final de 2024, o maior índice registrado desde o início de seu terceiro mandato. O levantamento, realizado entre os dias 26 e 31 de dezembro, mostra um aumento contínuo da avaliação negativa do governo, que, desde abril do ano passado, tem apresentado números crescentes.

Em comparação com o início de 2024, quando a desaprovação era de 43,4%, o índice atual reflete uma insatisfação crescente com a gestão do presidente. Por outro lado, 47,8% dos entrevistados afirmaram aprovar o governo, enquanto 2,4% não souberam ou não responderam à pesquisa. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, o que torna a desaprovação quase igual à aprovação, apontando uma tendência de intensificação da avaliação negativa.

No que diz respeito ao desempenho do governo, 44,6% dos participantes classificaram a gestão como “ruim” ou “péssima”. Já 40,8% consideraram “ótima” ou “boa”, e 13,3% acharam a administração “regular”. Esses números revelam que a opinião pública está dividida, mas a tendência de crescimento da desaprovação é clara.

Segundo os analistas da AtlasIntel, o aumento da avaliação negativa está diretamente relacionado às questões econômicas e sociais que marcaram o ano de 2024, como a inflação, o desemprego e os desafios fiscais enfrentados pelo governo federal. Embora haja uma parte significativa da população que ainda aprova o governo, a insatisfação com a gestão parece estar refletindo as dificuldades enfrentadas pelo país.

A pesquisa foi realizada com 2.873 pessoas por meio de formulários online aleatórios, com um índice de confiança de 95%, e traz um retrato fiel da percepção do eleitorado sobre o governo Lula no final de 2024. Uma insatisfação crescente pode influenciar as perspectivas políticas para no ano de 2025, quando o presidente enfrentará novos desafios para reverter esse quadro.

Com informações do SBT News

