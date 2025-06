Deputados terão primeira reunião com a Motiva no dia 26 para cobrar medidas imediatas na BR-163

Deputado Junior Mochi que preside a Comissão que levantou problemas na rodovia quer obras urgentes

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará no próximo dia 26 uma reunião com a Motiva, empresa responsável pela administração da BR-163 após vencer o leilão de repactuação da concessão. O deputado estadual Junior Mochi (MDB), presidente da Comissão Temporária de Representação para Acompanhamento da Concessão da BR-163/MS, anunciou que um dos principais temas do encontro será a cobrança de medidas imediatas para melhorar a segurança e reduzir o número de acidentes na rodovia, que ainda é conhecida como a “Rodovia da Morte”.

O novo contrato prevê investimentos em 847 km de rodovia, com obras de duplicação, faixas adicionais, contornos e passarelas, mas Mochi destacou que as intervenções emergenciais precisam ser feitas sem demora. “Queremos que as intervenções iniciais, que já deveriam começar agora, neste segundo semestre, tratem dos trechos mais críticos da rodovia. Isso não pode esperar mais um ou dois anos. As emergências precisam ser resolvidas agora”, afirmou o deputado.

Durante a entrevista ao jornal O Estado, Mochi explicou que, em Campo Grande, um dos pontos mais preocupantes é o anel viário, principalmente em locais como a região da Guaicurus, onde o acesso à BR-163 tem causado inúmeros acidentes. Outro trecho crítico citado fica no extremo sul do estado, entre Itaquiraí e a divisa com Mundo Novo.

Segundo o deputado, nesse trecho não há acostamento, e as barreiras de guard-rail aumentam o risco de acidentes. “Essa área precisa de intervenções imediatas, principalmente onde há dificuldades de ultrapassagem. Não há para onde o motorista desviar em caso de necessidade. Precisamos resolver isso o quanto antes”, destacou o parlamentar.

Mochi afirmou que o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal será fundamental para elencar os pontos com maior índice de acidentes e mortes, e que essas áreas devem ser prioritárias nas obras de recuperação. “Nós vamos fazer esse levantamento e exigir que a Motiva trate as questões emergenciais com urgência. O objetivo é reduzir o número de mortes e acidentes, que é o que mais preocupa a população”.

Além de cobrar as intervenções iniciais, o deputado também afirmou que a Assembleia Legislativa acompanhará de perto o cumprimento do novo contrato de concessão, que traz novas promessas de melhorias, mas que, segundo Mochi, precisa de mais fiscalização para garantir que as obras saiam do papel. “Vamos pedir que a Motiva nos apresente o cronograma detalhado das obras e queremos, a cada 90 dias, uma prestação de contas”.

O parlamentar também fez críticas e questionou a falta de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nos contratos passados. “O que queremos agora é transparência total. Precisamos saber quanto foi investido ao longo desses anos, principalmente porque a CCR arrecadou pedágios e obteve empréstimos junto a bancos públicos”. Para Mochi, o novo contrato ainda está longe de ser suficiente para atender todas as necessidades da BR-163.

Por Brunna Paula

