Deputados lamentam morte da mãe de Mara Caseiro

Deputados lamentam a morte da mãe da deputada, Mara Caseiro ( PSDB), que faleceu nesta quinta-feira (13), no Paraná.

O presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro (PP), lamentou perda e durante o balanço dos trabalhos nos primeiros seis meses falou sobre a partida prematura da mãe da colega deputada e deixou o apoio a Mara que justificou sua ausência na última sessão antes do recesso.

O deputado Paulo Correa ( PSDB), usou sua rede social para apoiar a amiga. “Nossos mais sinceros sentimentos à amiga deputada Mara Caseiro pela perda de sua amada mãe, dona Carmem Rodrigues Navacchi.Rogamos a Deus que a acolha em seus braços e conforte seus familiares e amigos nesse momento tão difícil.”, escreveu.

A deputada Mara Caseiro postou sua homenagem à mãe. “Querida mãezinha do meu coração! Obrigada por todo amor, carinho, dedicação, ensinamentos e proteção!A senhora sempre foi meu orgulho, meu conforto, meu porto seguro, minha inspiração! Amo-te infinitamente!A sua ausência já dói demais. É triste saber que não terei mais seu colo, seu abraço, suas mãos me guiando, sua voz, suas comidas…”, detalhou.

Com a dor da partida reinteirou. “Mas eu sei que cumpriu sua missão e a fez muito bem! Com muita coragem, doçura e amor, a senhora exerceu com excelência seu papel aqui na Terra. Agora, está no melhor lugar, no colo do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. Sei que um dia te encontrarei na eternidade e lá poderei desfrutar novamente, da tua companhia maravilhosa, alegre e admirável. Descansa em paz minha mãezinha querida e amada! Suas lembranças, seu sorriso e sua alegria serão eternas em meu coração e de todos os nossos amigos e familiares! Te amo pra sempre, Carmem Rodrigues Navacchi”, lamentou Mara.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.