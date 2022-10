Deputados estaduais demonstram apoio à sucessão do governo em sessão na Assembleia

Alguns dos deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul transformaram a sessão ordinária de ontem (5) em palanque eleitoral. Eles usaram o momento de declaração, e até a tribuna, para declarar apoios aos candidatos a governo, Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB).

Ambos já reiniciaram a campanha e disputam o segundo turno das eleições, dia 30 de outubro.

Após o primeiro turno das eleições, 17 deputados que já estão em mandato foram reeleitos e 7 novos parlamentares vão compor junto a eles a nova legislatura, com início em 2023. Passado o pleito para os deputados, o ritmo de campanha e sessões sem quórum passaram, e ontem houve o comparecimento de praticamente todos os parlamentares, e a sessão seguiu em plena normalidade após semanas de atividades curtas e rápidas.

Porém, além do expediente, alguns dos deputados aproveitaram para fazer palanque eleitoral e campanha política para o cargo de governador. O deputado Felipe Orro (PSD), que não disputou a reeleição, e seguiu em campanha ao lado do candidato Marquinhos Trad (PSD), derrotado no pleito, usou a tribuna para divulgar apoio ao Capitão Contar.

“Vou votar e acompanhar o Contar nesse segundo turno, porque eu voto pela moralidade pública e honestidade na gestão pública. O povo precisa de geração de emprego, os produtores precisam de seriedade nas ações, nos princípios e nas atitudes. Precisam que o Estado se desenvolva e Mato Grosso do Sul para crescer é por meio de muito trabalho e principalmente honestidade. Estas são palavras que ele realmente comunga, são ideais que ele defende e eu com certeza, acredito que hoje o melhor para nosso Estado é ter o Capitão Contar governador”, disse o parlamentar que tem 26 anos de vida pública.

Orro afirma que na região de Aquidauana e Campo Grande está ouvindo os eleitores levantando o nome de Contar. “Tenho certeza de que ele vai sair vitorioso destas eleições.”

Zé Teixeira (PSDB) usou a explicação pessoal para dizer que ouviu Orro com atenção, e que não concorda que Contar esteja preparado para administrar o Estado. Ele disse que fez parte de governos como o do Zeca do PT, André Puccinelli e nos últimos anos de Reinaldo Azambuja, mas no Legislativo.

“Isso me credencia a dizer sobre o que penso em relação ao futuro de Mato Grosso do Sul. Não posso negar que o melhor governo até hoje foi o de Reinaldo Azambuja. Um homem que olhou para os 79 municípios, realizou o maior número de obras de pontes de concreto desde a existência do Estado. E por trás disso estava o Eduardo Riedel, que é o meu candidato.”

Zé Teixeira destaca que, em sua visão, para ser um bom gestor e administrar um Estado, é essencial ter experiência no ramo. Ele citou o exemplo de Campo Grande, quando elegeu o radialista Alcides Bernal e não teve um bom governo.

“Eu acho muito risco colocar uma pessoa que nunca geriu nada na vida. Sem conhecimento nenhum e experiência para administrar um Estado. Respeito a opinião do colega, mas não podemos deixar de dizer. Eu sei o que é administrar, ter conhecimento técnico e o Riedel tem isso, e conhece profundamente o Estado, e tem condições de fazer um bom governo. O Eduardo Riedel esteve em importantes secretarias, é uma pessoa com conhecimento técnico e sabe administrar. Na minha visão é o candidato com melhor preparo.”

Outro apoio

O deputado eleito Zeca do PT, agora, mais do que nunca pede votos a Riedel. Ele diz que a intenção é isolar parte do bolsonarismo, que considera radical, ligada a Contar.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de MS.

