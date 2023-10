Deputados devem votar sete projetos na sessão desta terça-feira

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta terça-feira (17), estão na pauta da Ordem do Dia sete projetos, que serão apreciados em discussão única, primeira e segunda discussão. A sessão, realizada no plenário do Parlamento, tem início às 9h e é aberta à participação de toda sociedade. Também é transmitida ao vivo pelos canais de comunicação da Casa de Leis.

Em segunda discussão será analisado o Projeto de Lei 112/2023, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira de Exposição Japorã Agrishow-Festa da Agricultura Familiar, realizada anualmente, no dia 30 de abril, em Japorã-MS.

Os parlamentares apreciarão, em primeira discussão, duas propostas do deputado Junior Mochi (MDB). O Projeto de Lei 266/2023 institui o Dia do Biólogo no Estado de Mato Grosso do Sul, a ser comemorado, anualmente, no dia 3 de setembro. E o Projeto de Lei 273/2023, dá ao Município de Nioaque o cognome de “Vale dos Dinossauros”.

Em discussão única serão apreciados e votados quatro projetos de resolução que concedem o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense: Projeto de Resolução 36/2023, de autoria do deputado Zeca do PT, Projetos de Resolução 37 e 38/2023, do deputado Lucas de Lima (PDT) e o Projeto de Resolução 39/2023, da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB).

Serviço

As sessões são realizadas no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 9h, e pode ser acompanhada ao vivo nos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis – canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS – (Android/iOS). A Ordem do Dia está disponível neste link.

Com informações da Agência ALEMS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: