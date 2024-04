Deputados antecipam salários e terão “feriadão” de cinco dias

No feriado do Dia do Trabalhador (1), os deputados da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) decidiram estender a folga, retornando às atividades apenas na próxima terça-feira (7).

Os servidores retomarão o expediente na segunda-feira (6). Para curtir o “feriadão” com dinheiro no bolso, o salário dos cerca de 1 mil funcionários foi antecipado, e será liberado ainda nesta terça-feira.

A sessão prevista para quinta-feira (2) foi cancelada para realizar uma “homologação no data center”.