Deputado se reúne com ministra para pedir soluções para comunidades indígenas

O ex-secretário de Saúde do Estado e deputado federal tucano, Geraldo Rezende possível candidato a prefeitura de Dourados em 2024, usou suas redes sociais para destacar preocupação com os indígenas da Capital.

Rezende se reuniu com Sônia Guajajara em Brasília para pedir um olhar para os povos originários no Estado. “As aldeias Jaguapiru e Bororo, em Dourados, enfrentam problemas graves com falta de água, violência contra mulheres, crianças e idosos. Conversei com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara @guajajarasonia sobre a importância de levarmos soluções para aquelas comunidades.”, defendeu o parlamentar.

