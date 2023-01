Deputado participa da posse do segundo cargo de Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin nesta quarta-feira (4), tomou posse do cargo de Ministro da Indústria, Comércio e Serviços e o deputado federal do PT do Estado, Vander Loubet comentou sobre a dupla função.

O deputado exaltou a articulação empresarial de Alckmin. “Hoje aqui em Brasília foi dia de acompanhar a transmissão de cargo de ministro da Indústria, Comércio e Serviços para o nosso vice-presidente @geraldoalckmin_, que vai acumulas as duas funções. Como disse o @lulaoficial, o Alckmin tem grande capacidade de articulação política e conta com o respeito do setor empresarial. Sem falar que já governou São Paulo, que é o estado mais industrializado do país. Portanto, tem experiência para promover a reindustrialização do Brasil, algo fundamental para voltarmos a gerar empregos.”, defendeu o petista.

