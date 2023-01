Deputado Marcio Fernandes diz ser momento para presidir MDB

O deputado estadual Marcio Fernandes colocou o nome à disposição do MDB de Mato Grosso do Sul para comandar o partido nos próximos anos. Já costurando uma aliança com o PSDB, o parlamentar está de olho em projetos de reformulação política dentro do partido.

Ao jornal O Estado, ele confirmou que está articulando dobradinha do MDB com o PSDB e citou o exemplo do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, que vem compondo com o governo tucano desde que se licenciou do cargo de deputado estadual, em 2021. “Ao longo de várias eleições os partidos estiveram unidos. Mesmo com a mudança de cenário, sempre tive uma boa relação com o PSDB e temos um secretário, que é filiado ao partido, na gestão atual.

O deputado Eduardo Rocha se licenciou ainda no Governo Azambuja e continua com o Riedel. Temos conversado para unir novamente as siglas.” Fernandes destaca que pretende assumir a presidência regional do MDB e está em conversação com as demais lideranças emedebistas. “Eu me coloco à disposição do MDB.

Sempre me comprometi com o partido, a exemplo de 2020 onde disputei a Prefeitura de Campo Grande. Acredito ser o momento para assumir como presidente, mas tudo é conversado.” Nega racha Nos bastidores, há a conversa de um racha no partido entre grupos apoiadores do ex-governador André Puccinelli e os que defendem novas lideranças. Na eleição passada, Fernandes e o deputado Renato Câmara decidiram apoiar a campanha de Eduardo Riedel no segundo turno, ao passo que Puccinelli e demais membros deram apoio ao candidato derrotado Capitão Contar (PRTB).

Naquela ocasião, burburinhos de rachas e traições foram levantados no partido. No entanto, o parlamentar nega que exista racha e indica que Puccinelli tem lugar como líder do MDB-MS. “O André sempre será a nossa grande liderança. Todo partido para continuar precisa de renovação, normal e natural.”

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais:

MDB conformado sem a pasta, espera por outro ministério (oestadoonline.com.br)