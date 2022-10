Deputado mais votado organiza “caminhonaço” prol Bolsonaro

Em Porto Alegre nesta manhã de sábado (22), apoiadores do candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro estão organizando um “caminhonaço”, em prol da campanha e também com objetivo de pedir para que no dia 30 todos os caminhoneiros não trabalhem e votem.

O deputado federal mais votado pelo MS, Marcos Pollon está ao vivo em uma live desta ação no Sul do país, sendo um dos organizadores deste evento em prol do presidente. ” Precisamos fortalecer a imagem do presidente nas regiões: Sudoeste, Centro-oeste e no Sul uma margem melhor para eleger o Bolsonaro. Hoje aqui será lindo”, afirmou o deputado.

Polon em sua LIVE em sua rede social falou que o “caminhonaço ” vai sair logo mais do Seasa de Porto Alegre. Ele mostrou os caminhões com as bandeiras do brasil no capô e explicou o porquê deste movimento.

Durante a transmissão Pollon falou da necessidade em eleger o presidente e falou do apoio de vários seguimentos. Já tiveram motociatas, carreatas e agora com caminhões para reunir os caminhoneiros deste país. A ação está sendo no Sul, mas deve acontecer no Sudoeste e no Centro-Oeste nas principais rodovias do país também, até o dia da eleição.