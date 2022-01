Deputado Estadual Neno Razuk testa positivo para COVID-19

O deputado estadual Neno Razuk testou nesta segunda-feira (10) positivo para covid-19 após apresentar sintomas gripais leves. Já vacinado contra a doença, Razuk está bem e cumpre o isolamento em casa seguindo recomendações das autoridades sanitárias além de também pedir a testagem daqueles que tiveram contato com o parlamentar.

Esta é a segunda vez que Neno testa positivo para a doença e com isso, deixa um alerta a todos. “Vamos manter os cuidados, usar máscaras, álcool em gel e vacina no braço, que é o jeito mais seguro de não desenvolver as formas mais graves da doença”, alertou.

(Com informações da assessoria)