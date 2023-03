Deputadas propõe solenidade para entrega do Troféu Celina Jallad

Deputadas estaduais, Mara Caseiro (PSDB), e Lia Nogueira (PSDB), em alusão ao Dia Internacional da Mulher entregam nesta manhã (8), o Troféu Celina Jallad com objetivo é homenagear as mulheres que contribuíram para o desenvolvimento do Estado em diversos âmbitos.

O evento solene acontece na assembleia às 9h. A honraria foi instituída pela Resolução 03/2011, em homenagem à ex-deputada estadual e primeira mulher a fazer parte do grupo de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), Celina Martins Jallad, falecida em 28 de fevereiro de 2011. Ela lutava contra um câncer de mama desde 2009.

O evento contou com a abertura um Coral com arranjo vocal de Nilo Cunha da música “Maria Maria” e seguiu com a entrega do troféu a mulheres que fazem a diferença na comunidade Sul Matogrossense.

