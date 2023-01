Deputada do PT sugere recuperação da grama destruída após acampamento

Os manifestantes do Estado retiraram o acampamento em frente ao CMO ( Comando militar do Oeste), na Capital nesta última terça-feira (10), e a deputada federal do PT, Camila Jara usou o seu twiter para sugerir um mutirão para recuperar a grama que ficou acabada após 71 dias acampados no local.

Em seu post a parlamentar lamentou como ficou o local. “Muito triste o estado que ficou a grama do canteiro da Duque depois que o acampamento dos golpistas saiu. Mas eles não se importam mesmo. Daí tava pensando aqui: e se nós nos uníssemos para ir lá recuperar a grama? Se vocês toparem, a gente pede autorização para Semadur. valendo!”

O local virou terra batida após suportar caminhonetes em cima, barracas montadas, pessoas todos os dias acampados o que tornou o local sem grama.

