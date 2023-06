Deputada Federal do MS em Bruxelas participa de Fórum internacional

Deputada Federal viaja para Europa e usa redes sociais para descrever viagem com comitiva brasileira nesta sexta-feira (9).

Camila Jara ( PT), discursou no parlamentou europeu durante o evento Latin American Day em Bruxelas na última quarta-feira (7). “Ressaltamos que é fundamental o olhar sob as comunidades indígenas e sua capacidade de conservação do meio ambiente.”, destacou e ainda lembrou da importância de dar voz ao país. “Falamos também da importância da cooperação multilateral para o alcance de objetivos comuns às nações progressistas. O Brasil está em um novo momento e precisa voltar a ser voz importante na comunidade internacional.”, relatou Jara.

Em sua rede social Camila também lembrou que há muito pouco tempo ela era apenas uma menina do MS e agora representa o país no exterior.

