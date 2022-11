Novo titular da Semed é empossado e fala em ‘despertar espirito critico’ em alunos

Foi empossado na tarde desta quarta-feira (10), o novo titular da Semed (Secretaria Municipal de Educação), Lucas Henrique Bitencourt de Souza, na Capital. A cerimônia aconteceu na sede da secretária na vila Margarida, região norte de Campo Grande. A prefeita Adriane Lopes (Patriota), também estava presente no evento.

Durante o primeiro discurso já como secretário, Lucas ressaltou que o objetivo de sua gestão é despertar o espirito critico nos alunos estudantes da REME.

“O principal objetivo é a valorização e desenvolvimento do aluno com competência e habilidade, com desenvolvimento crítico. O processo de ensino acontece na escola e quero estar junto de cada professor e diretor com um projeto pedagógico relevante para nossos alunos”, pontuou.

Como secretaria adjunta assume Alelis Izabel de Oliveira que ocupava o cargo de secretaria interina e continua na composição da gestão da pasta. O novo titular afirma que a tendência de sua administração junto a Semed é de ajudar a comunidade escolar.

“Sou natural de São Paulo, formado em escola pública, por situações familiares foi a escola pública que me abraçou, professores, diretores, então conheço bem essa realidade. Sei bem a realidade que a gente precisa trabalhar. Eu trabalhei em São Paulo, fui gerente de ensino e do conselho tutelar também, atuo diretamente aqui no conselho tutelar de educação do ensino privado”, detalhou o novo secretário.

A prefeita, Adriane Lopes, falou e afirmou que a Capital quis arriscar trazendo um nome de fora do Estado para liderar a pasta. “Conheço o Lucas de longa data, conheço o trabalho dele, estamos em uma gestão pós-pandemia, quisemos ousar trazendo um nome de fora, com nossas equipes que já estão trabalhando na secretaria”, disse.