Debate eleitoral mobiliza vereadores e Coringa deixa liderança e anuncia saída do PSD

O debate eleitoral começa a tomar conta das sessões da Câmara Municipal de Campo Grande. Na manhã de hoje, vereadores já saíram em defesa dos pré-candidatos de seus partidos ou grupos políticos. Além da defesa de pré-candidaturas que já estão lançadas, como do deputado federal Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT), Adriane Lopes (PP), existem temas delicados como a mudança de partido e também a declaração de apoio ou a retirada de candidaturas.

O vereador Sandro Benites comemorou o acerto de PL com o PP, que segundo ele consolidou a prefeita Adriane Lopes como candidata da direita. “As reuniões em Brasília levaram os quatro deputados de direita a construírem uma união na defesa de um nome de direita para a disputa da prefeitura na Capital e esse nome é o da prefeita Adriane Lopes”, afirmou Benites assegurando que tudo foi aprovado com as bençãos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar de comemorar o apoio do PL, que segundo o presidente regional do Partido, deputado federal Marcos Polon ainda não está sacramentado Sandro Benites que no painel da Câmara aparece como membro do Patriota que deixou de existir depois se se fundiu com o PTB, dando origem ao PRD, disse que não irá se filiar a sigla Liberal. ” Estou entre assinar minha filiação ao Avante ou ao PP, mas isso só pretendo definir no final de março”, disse Sandro Benites.

Já o Vereador Coringa anunciou que está deixando a liderança do PSD, partido que no início deverá se desfiliar. “Ajudei a criar o PSD em Campo Grande e estou deixando a liderança, pois em março estarei me desfiliando para disputar a reeleição por outra sigla, possivelmente o MDB”. O parlamentar acredita que o partido ainda vai surpreender com a candidatura de André Puccinelli que, segundo ele, segue firme.

Já o vereador Airton Araujo (PT), mesmo afirmando a candidatura da deputada federal Camila Jara, anunciou que seu grupo tem um encontro com o deputado federal Vander Loubet para tratar do assunto. Camila tem um projeto e vamos defender até o fim. Afirmou Aírton que, no entanto, admite que Vander Loubet (PT) e Zeca do PT querem o partido apoiando Rose Modesto (União Brasil), atual superintendente da Sudeco e indicando o candidato a vice.

Por seu lado, Claudinho Serra saiu em defesa da candidatura de Beto Pereira, que seria um nome de centro como alternativa para a polarização entre esquerda e direita, que segundo ele tem trazido muitos prejuízos para a administração de Campo Grande. “O PSDB tem um pré-candidato a prefeito e vem recebendo apoio de vereadores e lideranças de diversos partidos, e isso deverá se concretizar durante a janela partidária que deve ser aberta no dia 7 de março”, afirmou o vereador.

