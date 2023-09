David Vicensi próximo de se filiar ao PP para disputar à Prefeitura de Rio Brilhante

As forças de direita de Rio Brilhante estão se articulando para lançar o empresário rural David Vicensi como candidato a prefeito, na disputa eleitoral do próximo ano. “Estamos conversando com as lideranças do PP, PL, Novo, União Brasil e do Podemos, com vistas à composição de uma frente de políticos que sempre estiveram alinhados ao ex- -presidente Jair Bolsonaro”, afirmou David Vicensi, que já foi vereador e candidato a prefeito, que obteve, na última eleição para deputado estadual, aproximadamente 10 mil votos.

Em Campo Grande, David Vicensi tem acompanhado o suplente de senador e atual coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Campo Grande, Aparecido de Andrade Portela, conhecido como Tenente Portela e, em uma reunião com a senadora Tereza Cristina, encaminhou a filiação ao PP. “Estamos nos preparando para apresentar à população de Rio Brilhante uma proposta nova e acreditamos que até o mês de março já teremos um leque de partidos alinhados ao nosso projeto eleitoral”, afirmou David Vicensi

O suplente de senador, Tenente Portela, disse que a ideia é a composição de forças entre as siglas que sempre estiveram alinhadas ao ex- -presidente Jair Bolsonaro, que assim poderá conquistar a Prefeitura de Rio Brilhante e eleger a maioria na Câmara Municipal. “Nesse momento, estamos conversando para acertarmos como deveremos compor as candidaturas da direita no Estado e, no início do ano, já teremos os nomes consolidados”, afirmou o Tenente Portela.

Trajetória

Por ser um dos precursores do milho safrinha, David Vincensi tem como principal pauta a industrialização do agro, que favorece o grande, o médio e o pequeno produtor, dos municípios de pequeno e médio porte da região. David foi vereador de Rio Brilhante e já concorreu pelo espaço no Poder Executivo em 2020, quando conquistou mais de 1/3 dos votos válidos da cidade na eleição para prefeito.

O pré-candidato a prefeito é casado com Maria Salete, com quem tem quatro filhos e oito netos, e escolheu Mato Grosso do Sul para construir raízes e fazer da cidade de Rio Brilhante fonte de inspiração para seguir a carreira política. “A força do ex- -presidente Jair Bolsonaro é incontestável e da senadora Tereza Cristina também e, com a união dos partidos alinhados à direita, por certo, teremos plenas condições de vencer a disputa eleitoral em Rio Brilhante”, disse.

Definição

Como calendário eleitoral poderá sofrer alterações caso a minirreforma venha a ser aprovada no Congresso Nacional, até o dia 6 de outubro, a candidatura terá que estar oficializada até o dia 26 de julho. Então, as convenções deverão acontecer a partir da segunda quinzena do mês de junho.

