Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado com 73 votos

O senador Davi Alcolumbre (União-AP), de 47 anos, foi eleito mais uma vez presidente do Senado. A votação ocorreu neste sábado (1º).

O número mínimo, de 41 votos, foi atingido às 15h12 (horário de Brasília) – e o resultado, proclamado às 15h19 (horário de Brasília). Todos os 81 senadores votaram.

O placar final foi:

Davi Alcolumbre (União-AP): 73 votos – eleito;

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP): 4 votos;

Eduardo Girão (Novo-CE): 4 votos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram