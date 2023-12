Datafolha: Lula encerra 2023 com 38% de aprovação dos brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerra o ano com 38% de aprovação dos brasileiros, de acordo com pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (7). Outros 30% avaliam a gestão como ruim ou péssima, enquanto 30% consideram o governo regular. 2% não souberam ou não opinaram.

Em comparação com a pesquisa anterior, no mês de setembro, a aprovação se manteve em 38%. A reprovação teve leve oscilação, de 31% para 30%.

Para 57% dos entrevistados, Lula fez menos do esperavam neste primeiro ano de mandato. Já 24% afirmam que o presidente fez o que esperavam, e 16% afirmam que ele fez mais do que o esperado pelo país. 2% não responderam, e 1% não sabem.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas, em 135 cidades, no dia 5 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Com informações do SBT News.

