Curso gratuito de Libras oferece 30 vagas em Campo Grande

Inscrições seguem até 27 de fevereiro; aulas começam em março e são abertas ao público

Estão abertas as inscrições para um curso básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais) em Campo Grande. Ao todo, são 30 vagas gratuitas, disponíveis tanto para servidores quanto para moradores interessados em aprender o básico da língua.

As aulas começam no dia 2 de março e seguem até 10 de agosto, sempre às segundas-feiras, das 7h30 às 8h50, no plenarinho da Câmara Municipal de Campo Grande. As inscrições podem ser feitas até 27 de fevereiro ou até o preenchimento total das vagas.

O curso será ministrado pela intérprete Helga Pereira e está na quarta edição. Cerca de 60 pessoas já participaram das turmas anteriores. A proposta é ensinar noções básicas de Libras e ampliar o entendimento sobre a comunidade surda, ajudando na comunicação em atendimentos e situações do dia a dia.

Relatos de alunos mostram que o conteúdo aprendido passou a ser utilizado tanto no ambiente de trabalho quanto em espaços comuns, como comércio, transporte coletivo e órgãos públicos.

A Câmara também disponibiliza intérpretes de Libras nas sessões e audiências transmitidas ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo YouTube.

Para se inscrever, basta preencher o formulário no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUtGlsX5p23OD7gYQ8ulaIvq25zGH-jx0laXIpRxCBZuy59g/viewform

