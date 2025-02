Crime organizado controla cerca de mil postos de combustíveis no Brasil, revela ministro da Justiça

Cerca de mil postos de combustíveis no Brasil estão sob o controle de organizações criminosas , de acordo com dados apresentados nessa quarta-feira (5) pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski , durante a primeira reunião do Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado , realizada em Brasília.

Segundo o ministro, o setor de combustíveis tornou-se uma das principais áreas de atuação do crime organizado, com refinarias de petróleo e de etanol também sob controle dessas organizações . Além do impacto econômico, Lewandowski destacou o papel dessas atividades no processo de lavagem de dinheiro .

“A criminalidade organizada está migrando da ilegalidade para a legalidade, utilizando esses negócios para lavar dinheiro e disfarçar operações criminosas como se fossem legais”, explicou Lewandowski.

Durante o encontro, o ministro determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar a atuação de organizações criminosas no setor de combustíveis. Um subgrupo permanente foi criado para integrar autoridades de diferentes órgãos, facilitando a troca de informações e subsidiando as investigações.

“Esse setor causa enormes prejuízos à economia nacional, tanto pela sonegação de bilhões em impostos quanto pela prática de lavagem de dinheiro, adulteração de combustível e formação de cartéis ”, afirmou Lewandowski.

Plano Amazônia: Segurança e Soberania

Na mesma reunião, o ministro anunciou a criação do Plano Amazônia: Segurança e Soberania , um sistema de segurança integrado para os novos estados da Amazônia Legal . A iniciativa tem como objetivo fortalecer o combate ao crime organizado na região amazônica , com foco especial na prevenção e repressão ao crime ambiental .

Em parceria com a Polícia Federal, o plano prevê fiscalizações intensivas em rios e áreas de risco , que envolvem práticas ilegais que afetam o meio ambiente e a segurança pública.

A reunião contou com a presença de vários representantes de órgãos , incluindo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues , e o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinha , reforçando o caráter integrado das ações do Núcleo de Combate ao Crime Organizado , criado em janeiro de 2025.

O Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado foi criado para mapear e analisar informações sobre grupos criminosos , suas atividades econômicas e conexões nacionais e internacionais. A atuação integrada dos órgãos envolvidos pretende aumentar a eficiência no combate ao crime organizado, fortalecendo a segurança pública e preservando a economia brasileira.

Com informações do SBT News

