CPMI do INSS convoca dirigentes de entidades suspeitas de fraudes que somam R$ 6,3 bilhões

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) aprovou nesta quinta-feira (18) a convocação de dirigentes de entidades investigadas por suposto envolvimento em fraudes e desvios contra aposentados. Os depoimentos ainda não têm data definida.

Entre os convocados estão Vânia Marques Pinto, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), e Milton Baptista Souza Filho, que comanda o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi). O sindicato tem em sua direção José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na semana passada, o colegiado já havia autorizado a quebra de sigilos fiscal e bancário das associações. De acordo com investigações da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU), o esquema de desvios pode ter causado um prejuízo de até R$ 6,3 bilhões aos cofres da Previdência Social.

Além das convocações, a CPMI decidiu convidar integrantes do governo para prestar esclarecimentos. Estão na lista o advogado-geral da União, Jorge Messias; o ministro-chefe da CGU, Vinicius Marques de Carvalho; e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Por se tratar de convite, a presença dessas autoridades não é obrigatória.

Com a nova rodada de oitivas, os parlamentares pretendem avançar na apuração das supostas fraudes em benefícios previdenciários e no rastreamento de recursos que teriam sido desviados por meio das entidades investigadas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais