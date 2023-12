Corumbá se prepara para as eleições com 65.689 eleitores aptos a votar 

Alguns partidos já se organizam para ter disputas internas e definir seus pré-candidatos

Corumbá, um município localizado a 426 km de Campo Grande, está se preparando para as eleições municipais de 2024 e os números estão começando a se desenhar. De acordo com dados fornecidos pelo TRE- -MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), em levantamento realizado em 31 de agosto deste ano, a cidade conta com um total de 65.689 eleitores aptos a exercerem seu direito, nas urnas. Entre eles, 31.100 homens e 34.589 mulheres. Com este número de eleitores, a eleição se define em turno único.

O cenário político em Corumbá já está aquecido, com cerca de sete pré-candidatos na disputa pela cadeira de prefeito, até o momento. Entre esses nomes, algumas figuras conhecidas da política local se destacam.

O ex-deputado e ex-prefeito da cidade, Paulo Duarte, filiado ao PSB (Partido Socialista Brasileiro), figura na lista de pré- -candidatos, embora não tenha manifestado interesse público em concorrer ao cargo novamente. Atualmente como presidente estadual do PSB, Duarte disse que não pretende disputar candidatura a prefeito em Corumbá, onde já foi chefe do Executivo na cidade.

Outro nome que desponta é o do médico Gabriel Alves de Oliveira, mais conhecido como Dr. Gabriel, filiado ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Sua presença, na corrida eleitoral, promete trazer discussões importantes para a saúde pública do município.

Do PP (Partido Progressista), o ex-deputado Evander Vendramini já publicou que é pré-candidato e tem interesse em ocupar a cadeira do Executivo Municipal. Sua trajetória política pode se tornar um fator relevante na disputa. Ele diz que um dos compromissos é aproveitar os recursos inexplorados de Corumbá, como suas minas de minério, a pecuária e o setor de turismo, para transformar o município em um polo de desenvolvimento econômico. “Encontrei muitos corumbaenses fora da cidade, buscando oportunidades melhores. Minha missão é trazê-los de volta, oferecendo empregos e crescimento, aqui mesmo”, afirmou Vendramini ao “Notícias DigitalMS”.

Por parte do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), diversos nomes são listados como prováveis pré-candidatos. Entre eles, destaca-se o do vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho, bem como da ex-primeira-dama da cidade e ex-deputada federal, Bia Cavassa, ambos filiados ao PSDB. Outra figura do PSDB que figura na lista é o vereador Luciano Costa. O ninho tucano deve decidir entre o pré-candidato com melhor musculatura política ou mesmo fazer aliança com o MDB ou PP.

“Hoje, tenho o foco de deixar meu nome marcado na história da Câmara, fazendo boa gestão e deixar um legado. Sobre ano que vem, posso dizer duas coisas. Eu, de fato, não pretendo ser vereador a vida inteira. Quero, um dia, dar um passo à frente. Não sei se isso vai ser ano que vem, porque não depende de mim. Depende muito mais das forças políticas e população, pois ninguém é candidato de si mesmo. Se o grupo precisar, estarei à disposição”, disse.

Com a diversidade de nomes e partidos envolvidos, as eleições de 2024 em Corumbá prometem ter uma disputa acirrada e de grande relevância para o futuro da cidade e de seus habitantes.

