Coronel David agradece novo curso de formação da Policia Civil

Durante a sessão desta terça-feira (10), durante o Coronel David (PL), agradeceu ao Governador Reinaldo Azambuja e ao ex-secretário Eduardo Riedel pelo apoio para que aconteça o curso de formação da Polícia Civil que foi sinalizado para que aconteça em julho de 2022, e destacou sobre sua visita ao secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira para tratar da pauta.

O parlamentar se reuniu na Sejusp nesta última segunda-feira (9), com o Secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, juntamente com a Secretária de Administração, Ana Carolina Nardes, e com os candidatos remanescentes do concurso da Polícia Civil sobre o que o Governo do Estado se comprometeu em realizar um novo curso de formação previsto para julho de 2022.

“Essa é mais uma vitória do nosso trabalho enquanto deputado estadual por MS. Sabemos a importância, necessidade e relevância do trabalho do escrivão de polícia e por isso, depois de muita luta e diálogo transparente, o Governo do Estado está apenas aguardando a decisão de uma ação na Justiça e a expectativa, se não ocorrer nenhum embaraço jurídico é que o curso seja realizado em julho de 2022”, disse David.

Durante a agenda o secretário de segurança Antônio Carlos Videira também destacou o trabalho dedicado do parlamentar. “O deputado Coronel David é um grande representante da segurança pública. Já foi Comandante Geral da Polícia Militar, entende as necessidades e é um verdadeiro incansável quando se trata em negociações sobre concursos públicos, aumentando o efetivo das forças policiais. Temos exemplos da articulação do deputado em relação aos concursos da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Penal quebrando recordes em convocações. Isso mostra que o Governo está comprometido e com responsabilidade vamos melhorando cada vez mais a realidade das nossas polícias”, frisou o secretário.