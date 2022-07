Contar destaca neutralidade de Bolsonaro

Capitão Contar (PRTB), pré-candidato ao Governo do Estado esteve no Posdcast do O ESTADO MS nesta quarta-feira (13), e falou sobre a neutralidade do presidente Jair Bolsonaro (PL) em relação ao apoio aos pré-candidatos ao Governo do Estado, sobre suas andanças no Estado e sobre seu projeto de lei que defende as mulheres com medidas protetivas.

Sobre sua pré-campanha falou sobre suas caminhadas e estar aparecendo como o candidato conservado mais citado nas pesquisas. “Os eleitores terão nesta eleição uma opção de direita, estou percorrendo as cidades e neste momento conciliando com o meu trabalho como deputado até o recesso. Tem sido muito boa a receptividade das pessoas do interior patriotas. Mais que a onda do Bolsonaro as pessoas querem o que é correto.”, relatou o Capitão.

Sobre a vinda do presidente ao Estado, Capitão Contar destacou que já era o esperado que no primeiro turno Bolsonaro permanecerá neutro como dito em sua visita ao Estado, e já sinalizou que apenas no segundo turno irá irá avaliar. “Vamos ter surpresas e as pesquisas mostram os mais lembrados, mas agora as pessoas vão saber quem são os candidatos após as convenções. Os índices já batem com as pesquisas que mostram que há um vasto campo para trabalhar um nome novo, eu sou o mais lembrado aliado com o Bolsonaro. A vinda do presidente serviu para desmentir que ele anunciaria algum apoio. Para ele quanto mais palanque melhor”, resumiu o pré-candidato.

Contar também esclareceu que os verdadeiros Bolsonaristas não apoiam o PSDB. “Eu não exigiria nenhuma exclusividade. Existe uma aliança com a Thereza Cristina, e ela foi tentando o apoio ao candidato do PSDB “goela abaixo”, e sentiu que o povo Bolsonarista não apoia aos candidato do PSDB. E após muitos boatos sobre suposto apoio, Bolsonaro se manteve neutro cumprindo com a palavras e se manteve neutro.”, finalizou o pré-candidato.

Sobre sua pré-campanha já anunciou que seu vice é Beto Figueiró e acredita que muitos eleitores irão decidir seus votos próximo de setembro, após as convenções.

Sobre seu projeto de Lei em tramitação que auxilia no combate contra a violência das mulheres explicou sobre o aplicativo criado que beneficiará uma maior fiscalização em casos que não são respeitados das medidas protetivas.

“Pensando na violência contra a mulher que idealizamos um aplicativo que ajudará as mulheres que possuem medidas protetivas a chamarem auxílio ao se sentir ameaçada. Em apenas um clique, o aplicativo ativa o aúdio ambiente e policiais e familiares são avisados, assim podendo chegar na hora no local. A ideia é que o serviço complete e trabalhe em conjunto com as forças policiais nos momentos de chamadas emergenciais”, explicou o autor do projeto.

E concluiu a visita destacando que a vontade popular seja à máxima e respeitada neste pleito de 2022.