Conselheiros do TCE serão julgados pela Corte Especial

Os recursos dos conselheiros do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), Iran Coelho das Neves, Waldir Neves e Ronaldo Chadid; além dos demais investigados na Operação Mineração de Ouro, da PF (Polícia Federal) serão julgados nesta quarta-feira (15).

Os oito agravos serão julgados Às 13h (horário do MS), na Corte Especial. A defesa dos réus querem a revogação de todas as medidas cautelares, assim como do monitoramento eletrônico.

Caso

A Polícia Federal deflagrou em dezembro de 2022 a 2º fase da Operação Mineração de Ouro, que investiga crimes de peculato, direcionamento de licitações e lavagem de dinheiro. Em Campo Grande três conselheiros do TCE/MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) e dois servidores foram afastados do cargo.

Os policiais investigam indícios de crimes relacionados a contratos de terceirização de mão de obra do TCE de Mato Grosso do Sul, as investigações apontam uso de pessoas jurídicas vinculadas à participação no certame para contratação de empresas com licitações fraudulentas. O principal contrato investigado supera o montante de R$ 100 milhões de reais.

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou o afastamento do exercício das funções públicas de três Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, Iran Coelho das Neves, Waldir Neves Barbosa e Ronaldo Chadid. A ordem de afastamento vale por 180 dias e inclui a proibição de acesso às dependências do TCE-MS, vedação de comunicação com pessoas investigadas e monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica.

Com informações de Lethycia Anjos e João Gabriel Vilalba

