Congresso realiza sessão conjunta nesta quinta para votar LDO de 2026

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), confirmou a convocação de uma sessão conjunta do Congresso Nacional para esta quinta-feira (4), às 11h, com pauta única: a votação do Projeto de LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026. O texto define as bases para a elaboração do orçamento federal do próximo ano, incluindo metas fiscais, prioridades e limites de gastos que deverão orientar o governo.

A decisão de antecipar a análise da LDO foi articulada na terça-feira (2), em reunião entre Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), integrantes da CMO (Comissão Mista de Orçamento) e líderes partidários. O encontro teve como objetivo ajustar o calendário de votação tanto da LDO quanto do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2026, o PLN 15/2025, que ainda precisa ser apreciado pela CMO.

Com a aprovação da LDO nesta quinta, o Congresso iniciará a etapa final de análises sobre o Orçamento de 2026, documento que determina quanto o governo poderá gastar ao longo do ano e de onde virão os recursos. A expectativa é que, nas próximas semanas, parlamentares se dediquem à conclusão do PLOA, garantindo que a proposta orçamentária seja votada antes do encerramento do ano legislativo.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais