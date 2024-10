Congresso de prefeitos em novembro marcará inicio da disputa pelo comando da Assomasul

A disputa pela presidência da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, atualmente presidida pelo prefeito de Nioaque, Valdir Junior (PSDB), deve ser deflagrada a partir do dia 4 de novembro, quando será aberto o 2º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul e reunirá os prefeitos eleitos nos 79 municípios.

A eleição deve acontecer na segunda quinzena de janeiro. A entidade que tem um grande peso político no Estado sempre foi trampolim para prefeitos que depois de ocuparem o cargo acabaram obtendo eleições para deputado federal (Beto Pereira), estadual (Pedro Caravina) e até mesmo ao Governo do Estado como é o caso do ex-governador, Reinaldo Azambuja que presidiu entidade quando foi prefeito de Maracaju.

Entre os nomes que surgem como possíveis candidatos estão Josmail Rodrigues (PSDB), prefeito reeleito de Bonito, e Thalles Tomazelli (PSDB), de Itaquiraí, que já se colocaram à disposição para os cargos de presidente e vice-presidente. A eleição para a nova administração da Assomasul movimenta os bastidores políticos do Estado, com prefeitos articulando consensos para definir a composição da chapa que vai comandar a associação nos próximos anos.

O prefeito de Aparecida do Taboado, Zé Natan (PP), que tem atuado como um articulador no processo, destacou sua postura de apoiar um consenso e deixou seu nome disponível para integrar a chapa, se necessário. “Particularmente, estou focado no nosso município, mas deixo meu nome à disposição para ajudar a Assomasul a continuar desenvolvendo o municipalismo”, disse.

Nomes de peso

O PSDB, partido que elegeu o maior número de prefeitos na eleição do dia 6 de outubro assume uma posição de forte influenciador na definição do candidato à presidência da Assomasul e o presidente regional do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja já anunciou que começará a tratar do assunto após o segundo turno da eleição da Capital. A ideia é buscar um nome de consenso dentro do partido, pois se isso acontecer a eleição já estará praticamente definida.

Outros políticos de peso como o PP da senadora Tereza Cristina, presidente regional da sigla, já teria manifestado interesse na disputa e começará a discutir o assunto a partir da conclusão da eleição em Campo Grande, onde apoia a reeleição da prefeita Adriane Lopes. O Nome do prefeito de Aparecida do Taboado, do PP, já foi uma sinalização de que o partido deve tentar influenciar na disputa pelo comando da Assomasul.

Evento

O Congresso ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2024, no Bosque Expo, em Campo Grande. O evento reunirá prefeitos, vereadores, servidores públicos e autoridades estaduais e federais para debater o tema “Inovação e Planejamento no Fortalecimento do Municipalismo e na Transição de Mandato”. Serão três dias dedicados a compartilhar práticas inovadoras e a preparar as prefeituras para a nova gestão que se aproxima.

A programação do evento contará com palestrantes renomados. Samy Dana, economista e comentarista, discutirá as “Perspectivas da economia brasileira e o seu município”, trazendo uma visão atual sobre o cenário econômico para os gestores públicos. Cafu, campeã mundial, abordará o tema “Quem gera resultado é a equipe”, destacando a importância da colaboração e do trabalho em equipe. E Erik Penna, especialista em liderança, apresentará a palestra “Liderança Transformadora”, focando em estratégias para fortalecer as gestões municipais.

O congresso é realizado com a correalização do Sebrae/MS (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul) e recebe o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Por Laureano Secundo

