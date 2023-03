Confira a coluna “Segredos de Estado”

Herdeiros de Bolsonaro

Em Mato Grosso do Sul já se trava uma luta nos bastidores para se saber quem será o herdeiro do Bolsonaro na disputa eleitoral de 2024, pois o número de políticos que querem entrar na disputa com as bençãos do ex-presidente está cada vez maior. Partidos como PL, PP e PRTB de certa forma estão na linha de frente do bolsonarismo, mas outras siglas não assumem, mas não renegam, como o União Brasil, MDB, e até mesmo o PSDB tenta manter um certo vinculo com o “Capitão”. Diversos partidos lançam nomes como o PL onde fala em Campo Grande de Marcos Pollon, o PP, que ainda procura um candidato e a mais cotada é a atual prefeita Adriane Lopes, o PRTB com Capitão Contar. Em Dourados, Rodolfo Nogueira do PL tenta compor uma frente, mas pode acabar tendo que dividir espaços com o atual prefeito Alan Guedes, do PP. A situação se repete por diversos municípios do Estado como Ponta Porã, onde a ex-vereadora, Raquel Portiolli (PRTB) é citada como candidata, mas divide espaço com Carlos Bernardo que foi candidato a deputado federal.

Desistindo

Rose Modesto ao assumir a Sudeco pode estar dando adeus a possibilidade de vir a se candidatar a prefeitura da Capital, pois conforme dizem por aí, teve que assumir um compromisso nesse sentido com o padrinho de sua indicação, o deputado federal Vander Loubet.

Na linha

O deputado federal Rodolfo Nogueira, o Gordinho do Bolsonaro, durante uma entrevista a uma rádio em Ivinhema recebeu uma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro e isso, segundo seus seguidores é uma clara demonstração de que será o candidato do Capitão na disputa pela prefeitura de Dourados.

Recorde

Com a posse de Gleice Jane (PT) em substituição a Amarildo Cruz, a Assembleia Legislativa terá a Legislatura com a maior bancada feminina de toda a sua história com parlamentares, pois já conta Com Mara Caseiro (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB). Dizem que o recorde pode ser batido logo dependendo das decisões da Justiça Eleitoral que estão por vir.

PSB

O presidente da Câmara de Campo Grande, vereador Carlão já mandou recado para o PSB local assegurando que o partido não deve seguir como aliado do PT na disputa eleitoral de 2024. Para muitos, esse aviso pode significar que ele vai exigir uma posição da direção estadual para que então possa decidir seu futuro na próxima eleição.

Junho

Junho deve ser o prazo para que se definam as indicações para conselheiro do Tribunal de Contas. É que até lá os membros do TCE/MS que foram afastados devem retornar (ou não) aos seus cargos. Dependendo do desfecho das investigações envolvendo Ronaldo Chadid, Waldir Neves e Iran Coelho das Neves podem abrir vagas.

Disputa

PP e PSDB estão surgindo como os partidos que devem protagonizar as maiores disputas por prefeituras no interior de Mato Grosso do Sul. O ex-governador, Reinaldo Azambuja e a senadora, Tereza Cristina estão à frente de uma ferrenha briga por nomes para a disputa eleitoral que, para muitos é uma prévia de 2026.

Meninos, eu vi

O ex-prefeito de Campo Grande Juvêncio César da Fonseca, quando participava de uma atividade da prefeitura na Vila Popular, um dos bairros que era considerado como um dos seus redutos, entrou num bar e quando cumprimentava a todos, foi desafiado por um eleitor a dar pelo menos uma tacada numa

mesa de sinuca. Juvêncio atendeu de pronto e após acertar a caçapa, devolveu o taco e logo depois de muita comemoração pelos presentes ele confessou a um dos assessores.

— Aqui eu não podia errar.

Frase

“O MDB tem que seguir o exemplo do PP e começar a se fortalecer ao lado do PSDB” Deputado Estadual Márcio Fernandes (MDB).

