Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Mês da fogueira

PSDB, Podemos, União Brasil, PP e PT já têm convenções marcadas para o mês de junho e nelas devem começar a encaminhar os projetos eleitorais para 2026. Na prática, no entanto, esse processo já começou, pois os nomes de pré-candidatos já estão em uma disputa acirrada para conseguir se firmar tanto na chapa majoritária quanto na proporcional.

Uma boa parte daqueles que hoje se apresentam como pretendentes a candidato deve ser queimada durante este mês de maio. Entre os proporcionais, dependendo da forma como se darão as fusões, incorporações, composições de federações entre os partidos, ficarão em situação complicada ou terão seus projetos alinhados a futura realidade que irá surgir a partir das convenções.

E o Lídio?

Pergunta que começa a ser feita nos bastidores das articulações para 2026 é quanto ao projeto político do deputado estadual Lídio Lopes. Marido da prefeita Adriane Lopes está sem partido, mas tudo para ser eleito tanto para Asembleia Legislativa quanto para deputado federal.

Indício

O presidente nacional do PP, o ex-ministro Ciro Nogueira, já articula para ser você em uma das chapas que representará à direita na disputa presidencial. Isso significa que a senadora Tereza Cristina já desistiu de estar com seu nome na briga pelo Planalto.

Apreensivo

Uma possível federação entre o PDT e o PSDB pode colocar os vereadores Carlão Borges (PSDB) e Marquinhos Trad (PDT) na mesma federação, sem poder sair antes de 2028.

Mulheres

Uma avalanche de candidaturas de mulheres de prefeitos a uma vaga na Assembleia Legislativa está sendo preparada para o próximo ano e já está provocando crise interna nos partidos. Um exemplo disso seria Paula Campos, mulher do prefeito Eduardo Campos, que pode criar dificuldades para Hélio Pelluffo.

Tereza vai à China

Será que a senadora Tereza Cristina vai integrar a comitiva do agro brasileiro que vai à China aproveitar para estreitar conversas com o Governo comunista que atualmente vive na guerra comercial com o capitalista Donald Trump?

Sargento

Se não for para o PL, é bem possível que o ex-governador Reinaldo Azambuja vai designar o seu fiel escudeiro Sergio de Paula para assumir a sigla. No Podemos, o comandante deve ser mesmo o deputado estadual Pedro Caravina.

Meninos eu vi

O ex-senador Rachid Saldanha Derzi que sempre foi um destacado representante da direita no estado, e

mesmo no Congresso sempre fez frente aos partidos de esquerda, no entanto, tratava representantes do

Partido Comunista aqui no estado com consideração. Certa vez, questionado sobre o motivo de manter

uma certa proximidade com os esquerdistas, o senador saiu com a seguinte frase.

– Planta de jardim é bonitinha, mas a gente tem de podar para que não cresça demais.

Frase

“Quem ocupa espaço em governo é gente que tem competência para estar ali”

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB)

