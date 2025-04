Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Sopa paraguaia

Conforme a lenda, uma das comidas que virou símbolo em Mato Grosso do Sul, a sopa paraguaia surgiu a partir de um erro na hora do cozimento dos ingredientes que acabou resultando em bolo, o que era para ser sopa. Em política, às vezes acontece isso, ou seja, articula-se pensando em uma candidatura e no meio do caminho acaba resultando em outro nome bem diferente.

Em 1998 teve início uma articulação para tentar fazer do até então desconhecido Delcídio Amaral candidato a governador. No meio do caminho surgiu Ricardo Bacha, que acabou sendo o escolhido e na hora da eleição o povo elegeu Zeca do PT. Já em 2014, Delcídio Amaral articulou para Reinaldo Azambuja estar com ele como candidato ao Senado, mas não conseguiu convencer o PT e Reinaldo acabou enfrentando e vencendo Delcídio. Às vezes a receita toma seu próprio caminho.

WO

Embora declare à intenção de contar com apoio do PL até do PT ao seu projeto de reeleição, o governador Eduardo Riedel desconfia em deserções. As maiores desconfianças recaem exatamente sobre Tucanos.

Poderosa

O PP, que em Mato Grosso do Sul é comandado pela Senadora Tereza Cristina, aos poucos sairá com o partido mais forte após a esperada rearrumação partidária. Quase metade dos prefeitos, deputados e vereadores do PSDB quer virar progressistas.

Julgamentos

Comenta-se que a data do julgamento dos quatro conselheiros do TCE/MS está para ser marcada e isso deve promover uma remoção naquela Corte. Além do definitivo afastamento dos acusados, há também a aposentadoria de Jerson Domingos, portanto serão cinco vagas.

Governadores

Tanto Eduardo Riedel quanto Reinaldo Azambuja já embarcaram no projeto eleitoral que está vendo chamado de candidato “Nem-nem” e que une cinco dos atuais chefes de Executivos estaduais para a composição de uma candidatura de centro-direita. Nem Lula, nem Bolsonaro.

Ganhando força

Sempre desmentindo que tenha desistido de concorrer à reeleição, a senadora Soraya Tronick caso se confirme o projeto que une o PSDB e o Podemos, pode ganhar um reforço às suas pretensões. Sua aliada, deputada Renata Abreu do Rio de Janeiro, é a mais cotada para presidir o partido que vai resultar desta união.

Fortalecida

Muito embora a temporada de chuva em abril esteja sendo uma forte adversária, muita gente já começa a ver a prefeita Adriane Lopes como nome certo na disputa majoritária de 2030. Se em dois anos ela conseguiu se reeleger, em quatro anos não será muito difícil de se tornar candidato ao Governo.

Frase

“Acho que o Lula está atrasado com as agendas que o país precisa para se modernizar”

Presidente regional do PSDB, Reinaldo Azambuja.

