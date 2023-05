Confira a coluna “Segredos de Estado”

Acendendo a fogueira

O mês de junho deverá ser decisivo para a política de Mato Grosso do Sul, pois o futuro dos três conselheiros afastados do Tribunal de Contas poderá ser definido. Caso venham a ser definitivamente afastados serão abertas três vagas, sendo uma para a indicação do governo do Estado, outra, da Assembleia Legislativa e outra para os auditores. Em uma das três opções, o desfecho pode ter forte influência na escolha dos candidatos para a eleição da Capital, direta ou indiretamente definindo nomes.

O que se comenta é que pelo menos dois dos conselheiros envolvidos já estariam com tudo pronto para solicitar aposentadoria, caso consigam sair inteiros das investigações que estão em andamento, no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, comenta-se que Flávio Kayatt também tem planos de solicitar aposentadoria e, por outro lado, surgem nomes de interessados nas vagas, os deputados Paulo Correa (PSDB), Lidio Lopes (Patriota) e os ex-secretário de Governo Sérgio de Paula são os mais cotados.

Alinhadas

A prefeita de Campo Grande está cada vez mais agindo como candidata à reeleição e, nesse sentido, recebe todo apoio da senadora Tereza Cristina. Assessores da senadora consideram que o projeto dela de concorrer ao governo do Estado em 2026 passa pela eleição de um aliado(a) na prefeitura da Capital.

Abalado

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), que estava filiado ao PDT, forte aliado do PT até a véspera da eleição de 2022, agora vem se tornando um ferrenho opositor ao partido do presidente Lula. Dizem que essa revolta toda se deve ao fato de ele não ter conseguido emplacar um nome na Sudeco e que quem teria vetado foi seu colega de Congresso Nacional, Vander Loubet, que preferiu indicar Rose Modesto.

Mudança

O deputado Zé Teixeira, aos poucos, começa a ficar de lado nas articulações promovidas pelo governo do Estado, pela eleição de Dourados. Até mesmo sua fiel escudeira, a deputada Lia Nogueira (PSDB), tem dado preferência pela companhia do vice-governador Barbosinha e do governador Reinaldo Azambuja.

De recurso em recurso

O vereador Tiago Vargas estaria muito perto de completar seu mandato, contrariando muitas previsões de que ele não permaneceria nenhum um ano na Câmara Municipal. Outro que pode ter o mesmo destino é o deputado estadual Rafael Tavares, que vai cumprindo mandato, de recurso em recurso.

Bancada do PSD

O senador Nelsinho Trad tem procurado intervir para impedir a debandada dos vereadores do PSD da Capital, que estariam descontentes com o que classificam como abandono da direção do partido. A falta de uma candidatura própria forte faz com que os vereadores que tentarão a reeleição conversem com outras siglas, que já estão na pré-campanha eleitoral. Ausente

Nas últimas semanas, o ex-governador e atual presidente regional do PSDB, Reinaldo Azambuja, tem permanecido ausente das articulações políticas do Estado. Ele saiu de férias e só deve retornar nas próximas semanas e uma das conversas mais esperadas será entre ele e o casal Lidio e Adriane Lopes.

Meninos, eu vi

O deputado Roberto Orro era conhecido pelo modo sempre sereno com que conversava com os demais parlamentares e, muitas vezes, ele até permanecia distraído, enquanto seus colegas estavam quase a sair em vias de fato. Nunca se soube se era intencional ou não, mas, em uma sessão onde Zeca do PT e André Puccinelli debatiam de forma intensa, ele pediu um aparte e, ao invés de falar sobre o tema do debate, ele saudou a presença de um padre de Aquidauana, que visitava a Assembleia e, ao final do seu aparte, disse: – Que a sua presença, padre, traga paz para a Assembleia.

“E conto com o apoio da senadora Tereza Cristina”. Adriane Lopes (Patriota), prefeita de Campo Grande

