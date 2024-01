Confira a coluna: “Segredos de Estado”

Eleição do ‘já era’ Aos poucos, começam a ser definidas as pré-candidaturas à Prefeitura de Campo Grande e o cenário que surge é composto por rostos de políticos com aparência jovial e, mesmo aqueles que já têm um passado de alguns mandatos, na foto parecem jovens. Adriane Lopes, Camila Jara, Beto Pereira, Lucas de Lima, Pedrossian Neto, Marcos Pollon, Capitão Contar estão entre os mais citados e aos poucos nomes como Zeca do PT e André Puccinelli já estão sendo colocados fora do processo, seja por decisão própria ou por verificação das poucas possibilidades de conseguir um desempenho eleitoral razoável.

Essa renovação é uma palavra que vem sendo pronunciada até mesmo por lideranças mais antigas, como Reinaldo Azambuja, Zeca do PT e Waldemir Moka, que lutam para atrair lideranças empresariais abaixo dos 40 anos para a composição das chapas proporcionais. Essa será uma eleição que poderá ficar marcada pelo surgimento de novos políticos, seja na disputa majoritária ou na proporcional e que, por certo, devem estar no comando das prefeituras, do Governo do Estado e mesmo representando Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

Definições

As definições de candidaturas devem ser antecipadas em pelo menos um mês e, em função disso, já em março, quando deve ser aberta a janela para o troca-troca de partido. Camila Jara deve ser anunciada oficialmente pelo PT em maio e Beto Pereira também, no máximo na primeira semana de junho.

Lula na área

O nome de Camila Jara foi escolhido para ser a candidata à prefeita de Campo Grande, por uma determinação da direção nacional do PT, pois mesmo que não venha a ser eleita prefeita de Campo Grande, sua candidatura deverá dar visibilidade nacional ao partido e mostrar que há renovação.

MDB

Simone Tebet foi definida pelo ex-presidente Michel Temer como o principal nome do partido e poderá ser candidata ao cargo que escolher: Governo do Estado, Senado ou, de novo, a Presidência da República. Com essa declaração, ele deixou algumas pulgas atrás das orelhas de lideranças locais, com relação à eleição de 2026.

Divisor de águas

A eleição de 2024 deve definir os rumos de muitas articulações e uma delas é com relação à eleição para a mesa da Assembleia Legislativa. O governador Eduardo Riedel (PSDB) já recebe fortes pressões do MDB e do PSDB, que querem o lugar, hoje ocupado pelo PP, e, dependendo do resultado que sair das urnas, a briga pode se intensificar.

Tereza x Zema

Os três nomes que surgem como os demais destaques para assumir a candidatura da direita em 2026 são dos governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais) e da senadora Tereza Cristina (Mato Grosso do Sul). Como o paulista (que, na verdade, é carioca) já avisou que tentará a reeleição, então hoje a briga fica entre Zema e Tereza.

Os vices

Alguns partidos já surgem como fortes fornecedores de pré- -candidatos à vice na eleição para a Prefeitura da Capital: MDB, PSB, União Brasil. Até mesmo o PDT que, por enquanto, tem Lucas de Lima como pré-candidato, pode vir a ser obrigado a compor com o PT, caso o presidente nacional Carlos Luppi receba “um pedido” do presidente Lula.

Meninos, eu vi

Em 1971, quando já estava marcada a data de inauguração do Morenão, que aconteceria em março, pouco antes do ex-governador Pedro Pedrossian deixar o Governo de Mato Grosso, o jornalista Valdir Cardoso, que tempos depois ingressaria na carreira política, organizou uma pesquisa para que os leitores do jornal “Diário da Serra” escolhessem que times gostariam que viessem disputar o jogo inaugural do estádio. A certa altura da pesquisa, verificou-se que os times paulistas estavam disparados. Valdir, que era torcedor do Flamengo, centralizou a contagem dos votos e então o Flamengo acabou sendo escolhido, juntamente com o Corinthians, para fazer o jogo. Indagado por membros da equipe desconfiados, ele disse. – É que coloquei uma urna em Corumbá e lá tem muitos rubro- -negros.

Por Laureano Secundo – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

