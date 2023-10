Confira a coluna: Segredos de Estado

Hora da moagem

Com o recesso Legislativo de meio do ano começa um processo que na gíria, é chamado, nos bastidores, de “moagem política”, que antecede o início das definições dos candidatos à disputa eleitoral do próximo ano. Os políticos que estão em Brasília e os que estão na Capital retornam aos seus municípios e começam as conversas para ver quem vai trocar de partido, quais os partidos que terão candidatos majoritários e começam a ser definidas as prováveis alianças. Normalmente, a partir de agosto, os posicionamentos dos políticos em relação aos governos já estarão definidos e isso pode até influenciar nas votações de projetos encaminhados por prefeitos e governadores. Em Mato Grosso do Sul, as reuniões já tiveram início por todo o Estado e será muito comum políticos participarem de reunião com partidos que são aliados num determinado município e adversários em outro. Após essas primeiras reuniões, o quadro terá um segundo momento em março, quando abre a janela para que políticos troquem de partidos.

Cada um por si

O primeiro turno da disputa eleitoral em Campo Grande poderá ser marcado por um clima de cada um por si. Os partidos já estão recebendo orientação sobre a necessidade de eleição do maior número de vereadores e isso será facilitado quando tiver uma candidatura majoritária forte.

Complicações

O senador Nelsinho Trad parece estar de malas prontas para deixar o PSD e o futuro seria o PP, da senadora Tereza Cristina, mas, por enquanto, deve manter sua influência dentro da sigla, uma vez que ainda não existe uma clara sinalização de que rumo a eleição de 2024 deverá tomar.

Retorno

O ex-deputado Marçal Filho já teria acertado seu retorno, com o presidente regional do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja. Mantendo sua pré-candidatura à Prefeitura de Dourados ele, no entanto, teria um acordo com o deputado estadual Zé Teixeira, que também sonha com a prefeitura, para caminharem juntos.

De saída

O deputado federal Geraldo Resende começa a ficar isolado dentro do PSDB, no seu projeto de concorrer à Prefeitura de Dourados. Os outros concorrentes, Lia Nogueira, Marçal Filho e Zé Teixeira estariam aliados para apoiarem quem estiver melhor na pesquisa.

Tucana

A ex-deputada federal Bia Cavassa não definiu se deverá ser candidata à Prefeitura de Corumbá, pelo PSDB. Ela ainda depende de um aval da cúpula do PSDB, que tende a abrir a cabeça de chapa para apoiar Paulo Duarte, recentemente filiado ao PSB.

Por – Laureano Segundo

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.