Confira a coluna “Conectado”

O governador Eduardo Riedel prepara, para o final de outubro, o lançamento do programa sobre o “Novo Municipalismo”, para atender prefeitos e vereadores, visando à melhoria da prestação de serviços à população e dos indicadores na área de saúde e educação e infraestrutura. A informação é do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina: “Vamos fazer um novo modelo do Governo Presente. O governo Reinaldo (Azambuja) criou o Governo Presente, que é esse viés municipalista, em que o Estado investe para a população nos municípios. Isso vai continuar, agora com uma nova modelagem. Está na minha pasta, estamos trabalhando. É um novo modelo de municipalismo, em que vamos continuar investindo nos municípios, com os prefeitos, mas o Estado vai cobrar uma contrapartida, dentro de um contrato voluntário com os municípios, nos indicadores de educação e saúde, principalmente”.

Segundo Caravina: “ O governo quer fazer um municipalismo atuante, como sempre foi, ampliando os investimentos nos municípios, mas agora cobrando uma contrapartida efetiva e melhores indicadores. Então, vamos dizer: ensino fundamental, primeira infância, o Estado vai investir, mas vai pedir melhores resultados de Ideb, por exemplo. Vamos falar da saúde também. Vamos investir – o governador, dentro do plano dele, tem o apoio às unidades básicas de saúde, aos postos de saúde, melhorar a atenção básica dos municípios – além, lógico, da atenção especializada, que é obrigação nossa. O que queremos de resultado? A melhora dos índices, um trabalho efetivo na hipertensão, controle da diabetes, são exemplos, ações que vão melhorar e desafogar a atenção especializada”, finalizou.

…E o pré-candidato tucano à Prefeitura de Campo Grande, deputado Beto Pereira (PSDB-MS), deverá ser eleito o novo presidente do diretório municipal de Campo Grande, no próximo sábado (16). A eleição é uma prévia dos desafios que Beto Pereira deverá enfrentar até a viabilização de seu nome como candidato oficial do partido, em 2024. A convenção será no diretório estadual do PSDB, das 7h às 10h e Beto está convocando todos os filiados para a votação do novo diretório municipal: “sua presença é fundamental para o futuro do nosso partido em Campo Grande e em MS. Contamos com você para enriquecer este momento democrático e participativo”, diz o convite, reforçado pelo presidente estadual, Reinaldo Azambuja.

…E a Câmara avança no ataque à legislação eleitoral. A maior anistia já concedida a partidos e políticos que cometeram irregularidades eleitorais após aprovação, em comissão especial da Câmara, segue, na sequência, para o plenário. Esse é o quarto indulto arquitetado pelo Congresso em menos de 30 anos, apesar das críticas de organizações da sociedade civil, de transparência eleitoral e de combate à corrupção.

