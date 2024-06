Conab terá diretor exonerado por suspensão do leilão do arroz, diz ministro

A suspensão do leilão do arroz terá como consequência a demissão de mais um integrante do governo federal. Desta vez, Thiago José dos Santos, diretor de Operações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), será exonerado. A afirmação foi feita, nesta terça-feira (25), pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

Ainda segundo Teixeira, a demissão deve ser referendada pelo Conselho de Administração da Conab, ainda nesta terça, e será enviada para publicação no Diário Oficial da União (DOU).

O ministro confirmou a saída do diretor antes mesmo de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, para tratar do Plano Safra, política que trata do financiamento da produção agrícola brasileira. A próxima edição será anunciada nesta quarta (26).

Thiago Santos é o segundo integrante da administração federal a cair por conta da anulação do leilão do arroz.

Neri Geller, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), representou a primeira demissão nas pastas ligadas ao processo de importação de arroz. O Mapa já anunciou Wilson Vaz de Araújo como novo secretário de Política Agrícola.

Em entrevista na semana passada, Lula afirmou que a suspensão do leilão foi causada por “falcatrua”. Um dos sócios da empresa vencedora do certame era filho do ex-secretário Neri Geller.

Com informações do SBT News

