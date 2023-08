Comitiva da União Europeia vem à MS para missão diplomática

A partir desta quinta-feira (25), chefes de missão diplomáticas da União Europeia participam de diversas reuniões em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de aprofundar as relações econômicas, científicas, acadêmicas e comerciais que possuem potencial de investimento.

A delegação é composta por 10 estados-membros da União Europeia, radicados no Brasil: Malta, Bélgica, Suécia, Croácia, Dinamarca, Portugal, República Theca, Lituânia, Chipre e Polônia. Os representantes foram recebidos hoje, no Bioparque Pantanal pelo governador Eduardo Riedel, com a palestra “Potencialidades de MS”.

Em seguida, a delegação será recebida pelo presidente da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen. Na oportunidade será apresentado o “Programa Carbono Neutro”. Paralelamente, os cônjuges visitam o 6º Grupamento de Bombeiros de Campo Grande, Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Casa do Artesão e a Terra Indígena Limão Verde, em Aquidauana.

Sexta-feira e sábado

Na sexta-feira (26) pela manhã, os chefes da Missão Diplomática se reunirão com reitores de várias instituições de ensino, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), para discutir a cooperação científica-educacional entre o Brasil e UE, além de encontro com estudantes e apresentação de cases de sucesso.

O encontro será organizado pela Aginova (Agência de Internacionalização e de Inovação). Os estudantes que tiverem interesse podem comparecer para tirar todas dúvidas acerca das parcerias e mobilidade educacional que já ocorreram, encontrando presencialmente os embaixadores dos países.

Para o diretor da Aginova Saulo Gomes Moreira, visita é importante e benéfica aos estudantes da UFMS e das demais universidades. “Temos diversos programas que são desenvolvidos em conjunto com diversos países da UE, e ações específicas de cada país, e essa vai ser uma oportunidade para que seja feito diálogo envolvendo a cooperação dos estudantes. São possibilidades que podem ser exploradas por meio das parcerias estratégicas que vamos construir com os países da UE”.

Na parte da tarde, os embaixadores visitam a Aldeia Marçal de Souza. E no sábado, a delegação vai para Aquidauana para visitar o Pantanal.

