Comissão irá debater operação de acolhimento de imigrantes venezuelanos

A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados promove na quarta-feira (23), às 10h, audiência pública interativa para debater o futuro da Operação Acolhida, criada em 2018 para recepção e organização do fluxo de imigrantes e refugiados venezuelanos.

Sob coordenação do governo federal, a Operação Acolhida conta com a participação de onze ministérios, de agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e mais de cem entidades da sociedade civil, conforme destaca a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), relatora da Comissão e autora do requerimento para a realização do debate (REQ 3/2022).

“Além de organizar a triagem, documentação e abrimento de milhares de pessoas, com zelo sanitário no período da pandemia, a operação também promoveu a interiorização de cerca de 80 mil pessoas para mais de 800 municípios brasileiros. Contudo, quase completando 5 anos de existência, importa traçarmos um balanço dos acertos e dificuldades, mas sobretudo projetar como deverá ser o próximo período”, argumenta Mara Gabrilli.

Para o debate foram convidados o ministro de Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França; o assessor especial da Casa Civil, coronel Georges Feres Kanaan; o chefe do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) em Boa Vista (RR), Oscar Sanchez Pineiro; o professor da Universidade Federal de Roraima (UFRR), João Carlos Jarochinski; o diretor nacional do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados do Brasil, padre Agnaldo Pereira de Oliveira Junior; a assessora especial para o Chefe de Missão da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Socorro Tabosa; o chefe da delegação regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Alexandre Formisano; e o representante dos refugiados venezuelanos, Joel Bautista Bastardo Brito.

Presidida pelo deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE), a Comissão ainda aguarda a participação de alguns convidados no debate.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Fonte: Agência Senado